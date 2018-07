Von Gabriel Laub

Ystad, im Januar

Fast jeden Tag kommen sie mit der Fähre aus Swinoujscie-Swinemünde: einzelne Menschen, ganze Familien, kleine Gruppen. In der amtlichen Sprache heißen sie „Einwanderer aus Polen“. „Einwanderer“ – das klingt behaglich, beruhigend, hoffnungsvoll. Aber das Wort gibt die Zwangslage nicht wieder, in der diese Menschen sich befinden. Doch wie soll man sie nennen?

Als ich in Ystad, einer kleinen Hafenstadt an der südschwedischen Küste, ankam und nach ihnen fahndete, fragte ich einfach nach den „polnischen Juden“. Aber auch diese Bezeichnung ist ungenau: Viele der Einwanderer sind selbst nach den Nürnberger Gesetzen der Nazis nur Halb- oder Vierteljuden. Und es gibt darunter sogar Familien gläubiger und praktizierender Katholiken. Man erzählte mir in Ystad von einem bekannten Schriftsteller, der während der Nazi-Okkupation in Warschau unbehelligt lebte, weil er nur ein Achtel „jüdisches Blut“ hatte und also nach den deutschen Rassegesetzen nicht als Jude betrachtet wurde. Warschau aber sieht ihn jetzt als Juden an. Schließlich gibt es viele hundertprozentige „Arier“, die in Ystad sind, weil sie mit einem Juden, Halbjuden oder Vierteljuden verheiratet sind. Die, wie sie einst meinten, höchst private Partnerwahl wurde so für manche zum Nachteil, weil sie dadurch gezwungen werden, ihre Heimat zu verlassen, für manche dagegen zum Vorteil, weil sie ihnen die Möglichkeit gibt, sich eine neue Heimat zu suchen.

Soll man sie darum „Vertriebene“ nennen? Nein, denn niemand ist zu ihnen gekommen und hat gesagt: „Seht zu, daß ihr wegkommt.“ Was geschehen ist, ist lediglich dies: Die polnische Partei- und Staatsführung hat zu einer altbewährten Methode gegriffen, um die Aufmerksamkeit des Volkes von ihren politischen und wirtschaftlichen Mißerfolgen abzulenken und den inneren Machtkampf in der Partei zu tarnen.

Man hat den Nahost-Krieg im Juni zum Anlaß genommen, um eine wilde „antizionistische“ Hexenjagd zu inszenieren. Das Wort „Antizionismus“ ist deshalb so bequem, weil es die Identifizierung mit dem Antisemitismus der Nazis vermeidet und weil ein „Zionist“ oder „zionistischer Agent“ nicht unbedingt ein Jude sein muß. So hat man die Möglichkeit, jeden politisch unbequemen Menschen, jeden Konkurrenten, jeden Vorgesetzten, dessen Posten man gern selber hätte, zu beseitigen.

Ich war zum letztenmal in Warschau im November 1967. Damals machte gerade die Geschichte eines Luftwaffengenerals die Runde, eines Polen mit „tadellosem Stammbaum“, den man degradiert und aus der Armee entlassen hatte, weil seine Frau angeblich auf den Sieg Israels getrunken hatte. Das war damals nach der Fernsehrede Gomulkas, in der er die Juden als „Fünfte Kolonne“ bezeichnet hatte, und vor jener Rede vom März 1968, in der er angekündigt hatte, daß die Juden ausreisen könnten. Die Fernsehzuschauer hatten damals hören können, wie ein Teil der Versammlung einig und organisiert skandierte: „Aber rasch! Rasch sollen sie ausreisen!“