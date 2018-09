Von Marion Gräfin Dönhoff

Der Bericht über die Lage der Nation im geteilten Deutschland ist – seit es diese Einrichtung gibt – stets eine Art Fortsetzung und Erweiterung der Regierungserklärung gewesen. Diesmal gleicht er eher einer Bestandsaufnahme. Thema der Inventur: Was gibt es noch an Verbindendem zwischen den beiden Deutschlands oder wie weit haben sie sich auseinandergelebt? Tenor der Dokumentation, die den Bericht erläutert: Viel weniger, als alle wollen, aber doch mehr, als mancher denkt.

Das abschließende Fazit freilich sagt ganz hart, daß "die Gegensätze, die die beiden Teile Deutschlands heute voneinander trennen, in absehbarer Zukunft unüberwindbar und prinzipieller Art sind". Keine Statistik könne das Ausmaß an Not, Leid und Schikane, an Zwangsmaßnahmen und Gewaltanwendungen auch nur erfassen, geschweige denn wiedergeben.

In der Tat sind die beiden deutschen Staaten nur noch durch zwei Klammern miteinander verbunden:

1. durch die Rechte der vier Mächte,

2. durch den Begriff der Nation.

Die Dokumentation weist darauf hin, daß die von den vier Mächten untereinander getroffenen Vereinbarungen über Deutschland bis heute von keiner Seite gekündigt worden sind. Darum tragen die vier Mächte für Berlin gemeinsam die Verantwortung und für Deutschland als Ganzes insoweit, wie dies zwischen der Bundesrepublik und den Westmächten in den Pariser Verträgen festgelegt wurde und zwischen der Sowjetunion und der DDR in ihren Verträgen.