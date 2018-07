Die Frage, wie die Preise rechtzeitig unter Kontrolle gebracht werden können, beschäftigt die Bundesregierung zu Beginn des neuen Jahres mehr als jedes andere innenpolitische Problem.

Minister Schiller, der mit seiner Wirtschaftspolitik wesentlich zum Bonner Machtwechsel des letzten Jahres beitrug, sieht sich plötzlich selbst von der neuen Opposition in die Defensive gedrängt. Seine vom Sachverständigenrat unterstützte Prognose, nach der 1970 die Preise um nicht mehr als drei Prozent in die Höhe gehen werden, scheint bereits am Jahresanfang von der unvermindert anhaltenden Preiswelle in Frage gestellt.

Erst recht erscheinen die von den unabhängigen Konjunkturinstituten und den Gewerkschaften veröffentlichten Voraussagen von 2,5 sowie 2,6 Prozent Anstieg der Verbraucherpreise kaum noch realistisch. Die als Folge der DM-Aufwertung erwartete Verbilligung von Import-Lebensmitteln, von der Schiller dämpfenden Einfluß auf das Preisniveau erhofft hatte, blieb auf wenige Artikel, wie Butter, Zucker und Käse, beschränkt.

Statt den Verbrauchern, floß der Gewinn aus der Bonner Aufwertung vor allem ausländischen Lieferanten und deutschen Verarbeitern zu, die „zum Ausgleich steigender Lohn- und Rohstoffkosten“ kräftig aufschlugen. So setzen sich in den Großunternehmen des Einzelhandels nach den Einkäufen für das Frühjahr- und Sommergeschäft inzwischen ungünstigere Voraussagen durch. Der Kaufhof hält die Wunschrate des Bundeswirtschaftsministers bereits für „zu optimistisch“. Der Frankfurter Versandhändler Josef Neckermann stellte eine eigene Prognose der Minister Schillers entgegen. Nach seiner Vorausschau werden die Verbraucherpreise in der Bundesrepublik 1970 „zwischen drei und fünf Prozent“ klettern.