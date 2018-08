Von Hellmuth Karasek

Er schreibe, so erklärte Wolf gang Bauer auf eine Umfrage der Zeitschrift „Theater heute“, die von jungen Autoren wissen wollte, woran sie gerade arbeiteten, er schreibe ein Buch mit schlechten Gedichten: „Die schlechte Kunst ist ein noch recht unerforschtes Gebiet.“

Das ist wahr. Denn schlechte Gedichte kann man schreiben, um kokett auszudrücken, daß man sie für gut und die sogenannten guten Gedichte für schlecht hält. (Ein solches Vorgehen wäre parodistisch, „literaturkritisch“ und wird von Bauer kaum angestrebt.)

„Schlechte Kunst“ könnte Bauer auch anstreben, weil das Zitieren und Überführen von Trivialem in das, was früher Kunst genannt wurde, üblich geworden ist, wenn man den Industrieartikeln à la Mickey-Mouse nicht mehr hochmütigheroisch etwas entgegensetzen möchte, sondern sich ihnen einfach teilnehmend in die Arme wirft. (Solche Teilhabe liegt natürlich Bauer, der auch etwas, wie jeder Autor, mit der Mode zu tun hat, nicht ganz fern, aber eigentlich geht es auch darum nicht.)

Schlechte Kunst könnte schließlich mehr die Rezeption als die Produktion im Auge haben. Oder besser: versuchen, die Rezeption in die Produktion hineinzunehmen. Ich glaube, daß es Bauer darum geht, wenn er sich mit schlechten Gedichten, schlechten Theaterstücken, schlechten Mikrodramen, einem schlechten Briefroman dem „unerforschten Gebiet“ der schlechten Kunst verschrieben hat.

Denn „schlecht“ ist Bauers Produktion in zweierlei Hinsicht. Sie zeigt, wie schlecht Kunst macht, indem sie, nicht nur in dem Stück „Chance“, die Manipulation des Künstlers zum barbarischen Subjekt-Objekt vorführt. Und sie zeigt, ebenfalls nicht nur in „Change“, wie das Publikum auf „schlechte Kunst“ aus ist, wie also die Verweigerung von Kunst als Erneuerung derselben begrüßt wird, so daß ein Zirkel entstellt, in dem, abwechselnd, in immer neuem Reizwandel, die verweigerte Kunst den Schock und das Selbstverständliche und die angestrebte Kunst das Selbstverständliche oder das Befremdliche darstellen.

Daher hat Botho Strauss von den Stücken des 1942 in Graz geborenen Autors gemeint, Fragen nach „gut“ und „schlecht“ seien für sie irrelevant – was insofern ein Kurzschluß ist, als doch so offenbar die Aufhebung der Relevanz von „gut“ und „schlecht“ als neue Gütekategorie eingeführt wird.