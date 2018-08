Inhalt Seite 1 — Caravelle auf neuem Kurs Seite 2 Auf einer Seite lesen

Acht Bankiers aus Nordrhein-Westfalen wollen ihr privates Steckenpferd auch fürs Geschäft reiten – sie versuchen es nun schon im zweiten Anlauf. Denn die Gründung der Bankiers, der Düsseldorfer Caravelle Club – Deutschlands erster Touristenverein – war in den anderthalb Jahren seines Daseins aus dem Hobbystadium nie recht herausgekommen. Auf dem bundesdeutschen Reisemarkt trat die Düsseldorfer Reisefabrik so gut wie gar nicht in Erscheinung.

Doch seit Mitte des vorigen Jahres nutzten die Düsseldorfer die Zeit, um ihre „Konzeption für die 70er Jahre zu entwickeln“ (Club-Zeitung). In der vergangenen Woche war es dann soweit. Der Club präsentierte sich mit neuer Satzung, neuer Besetzung und neuem Reiseprogramm – dem Steckenpferd wurde ein recht professioneller Anstrich verpaßt.

Die acht Bankiers sind Dr. Kurt Bach (Bau-Kredit-Bank), Karl-Heinrich von Waldthausen (Bankhaus Waldthausen & Co.), Paul Schröder (Deutsche Apotheker- und Ärztebank), Dr. Erwin Poprawe (Frankfurter Bank), Joachim C. Lenz und Dr. Hans B. Heil (Bankhaus Poensgen, Marx & Co.), Willy Becker (Industriekreditbank) und Dr. Hans Ludwig Hennemann (Bank für Gemeinwirtschaft). Auch hoher Adel gehört zur Club-Prominenz: Fürst Metternich ist nach wie vor Ehrenpräsident. Doch sonst änderte sich einiges. Da ist zunächst die juristisch ausgefeilte Trennung des kommerzialisierten Steckenpferdes in Caravelle Club e. V. und Caravelle Club Reisedienst GmbH. Der eingetragene Verein, so will es das Gesetz, darf keinen Gewinn machen. Er hat dementsprechend hehre, wenn auch inzwischen kräftig umformulierte und zusammengestrichene Ziele. In der Hauptsache: „...Kenntnisse über Kultur, Geschichte und Wirtschaft anderer Völker .. Völkerverständigung.“ Auf den Vereinsalltag übertragen klingt das weniger pathetisch. „Gesellschaftliche Veranstaltungen, Lichtbildervorträge und dergleichen werden regelmäßig durchgeführt“ (Club-Mitteilung). Das organisierte Vereinsleben beschränkt sich auf die Heimat – im fremden Land wird nichts Besonderes organisiert.

Der neue Geschäftsführer und Generalsekretär des Caravelle-Unternehmens, Uwe Post, hat noch eine andere Definition parat: „Der Club ist zu einem Verbraucher-Club geworden.“ Für diese Definition qualifiziert sich der Club durch einen internationalen Rabattfeldzug. Die Mitgliedskarte soll verbilligten Einkauf in bislang über tausend Geschäften in aller Welt ermöglichen – – über die Rabatthöhe wird nicht gesprochen.

Der Rabattplan hat, wenn die Sache funktionieren sollte, seine guten Seiten für die Mitglieder. Doch die wohl bedeutendste Aufgabe des Clubs hat gute Seiten nur für die andere Partei. Denn der Club dient dazu, dem Reisedienst einen festen Kundenkreis zu sichern. Clubmitglieder erhalten die wichtigsten Gegenleistungen für Clubeintrittsgeld (20 Mark) und Jahresbeitrag (60 Mark) nur, wenn sie auch tatsächlich mit dem Caravelle-Reisedienst Urlaub machen. Die Preise für die Reisen sind für Mitglieder und Nichtmitglieder die gleichen – aber nur das Mitglied darf auch kostenlos Golf spielen oder für drei Tage einen Wagen kostenlos mieten.

Der Reisedienst ist kein selbstloser Verein. Die Gesellschafter haben ihn immerhin mit 1,5 Millionen Mark Stammkapital ausgestattet, und eine GmbH, die keinen ansehnlichen Gewinn abwirft, hat ihren Zweck wohl verfehlt. Da die Bankiers, die sich als Gründer, Präsidenten und Vorstände verdient machen, auch als Gesellschafter am Reisedienst verdienen, bleibt das Ganze in der Anlage eine fruchtbare Konstruktion.

Wie gewinnbringend sie sein wird, hängt ganz allein vom Erfolg des Reisedienstes ab. Der Verein Caravelle Club ist nur noch ein – sicher vielversprechendes – Anhängsel des Reiseveranstalters Caravelle Club. Der Reisedienst ist ein neuer Anbieter auf dem mit Neuerscheinungen reich gesegneten deutschen Reisemarkt.