Von Ulrich Kaiser

Als die zehnjährige Monica Maria Canedo das erste Los aus dem silbernen Pokal gezogen hatte und einer der würdigen Herren mit lauter Stimme mitteilte, daß auf dem Zettel „Russia“ geschrieben stehe, ging ein Stöhnen durch den Saal der Unabhängigkeit des Hotels Maria Isabel im Mexico City, als ob nationaler Schmerz das Land erbeben ließe. Die ungeschickte Haid der Tochter des Präsidenten des mexikanischen Fußballverbandes und des Organisationskomitees der neunten Weltmeisterschaft im Juni dieses Jahres ließ die Hoffnungen der einheimischen Kicker für ein gutes Abschneiden blitzschnell an den Nullpunkt sinken. Als das Mädchen erneut in den Topf griff und schließlich neben Mexiko und der UdSSR noch El Salvador und Belgien in diese Gruppe loste, hob sich die Stimmung allerdings wieder genauso schnell. Zum Erreichen des Viertelfinales dieses im vierjährigen Turnus stattfindenden Fußballspektakels reicht auch ein zweiter Gruppenplatz. Außerdem, so meinte ein Kenner, sind die heimische Umgebung und die Zuschauermasse im Azteken-Stadion Mexico Citys zwei Tore wert: „Da muß der andere schon drei schießen, wenn er gewinnen will!“

Die kleinen Mädchenhände sorgten an diesem Nachmittag allerdings noch für weitere Bestürzung, als sie den regierenden Champion England zusammen mit dessen Vorgänger Brasilien, der Tschechoslowakei und Rumänien in eine Gruppe brachten. Sogar der gewichtige Präsident des Weltverbandes, Sir Stanley Rous, schüttelte sein silbernes Haupt: „That’s just terrible!“

Grund zur Zufriedenheit hätte eigentlich lediglich der deutsche Nationaltrainer Helmut Schön haben können, dem man neben Südamerikas Überraschungsteam Peru noch Bulgarien und den Zwerg Marokko bescherte. Daß er, der das Ganze im Wiesbadener Fernsehsportstudio verfolgte, schließlich doch vor allzu großem Optimismus warnte, darf nicht überraschen; es entspricht seinem eher zagenden Naturell.

Wenn auch nicht die Gegner, so dürfte doch der Spielort der ersten Begegnungen in der Gruppe IV seinen Planungen entgegenkommen. Beim Besuch vor einigen Wochen im Lande der Azteken hatte Schön gerade die Verhältnisse in dem Städtchen Leon sehr gut gefunden. Das Hotel Balneario in Comanjilla, 25 Kilometer vom Stadtrand und vom Stadion gelegen, versehen mit einem Swimming-pool, der aus heißen Schwefelquellen gespeist wird, ist einsam genug, um allzu neugierige Zaungäste abzuschrecken. Als Trainingsplatz steht ein Golfplatz zur Verfügung, der aber aus plattgewalztem Sand besteht.

Das Stadion selbst, das mit seinem Fassungsvermögen von nur 25 303 Zuschauern die kleinste aller beim Turnier benutzten Sportstätten ist, entspricht dem provinziellen Charakter der Stadt. Es ist ein mexikanisches Hintertupfing. Nach dem „Geist von Spiez“, der vor 16 Jahren in der Schweiz die bisher einzige deutsche Weltmeisterschaft einbrachte, und dem „Geist von Ashbourne“, der 1966 in England immerhin den zweiten Platz bescherte, gilt die Hoffnung nun dem „Geist von Leon“.

Der Countdown für diesen Titelkampf hat endgültig begonnen. Am Eingang zum Organisationskomitee in der Abraham Gonzales 74 ist ein besonderer Kalender angebracht, den die Sekretärin morgens als erstes zu bedienen hat: Inzwischen steht darauf geschrieben „Noch 139 Tage“. Insgesamt hatten sich 68 Länder um einen der, vierzehn freien Plätze beworben; England als Titelverteidiger und Mexiko als Gastgeber waren automatisch qualifiziert. Es gab 144 Fußballspiele zur Qualifikation – das höchste Ergebnis erzielten die bundesrepublikanischen Balltreter mit 12:0 über Zypern. Die Spiele zwischen El Salvador und Honduras führten bis zu kriegerischen Auseinandersetzungen. Ein entscheidendes Treffen fand zuletzt in Mexico City statt, wobei 2000 Polizisten in Uniform und weitere 2000 in Zivil eine friedliche Atmosphäre garantierten.