Diese künftig einmal im Monat erscheinende. Tabelle enthält alle wichtigen Angaben über 50 marktgängige deutsche Aktien, die ein Anleger zur Beurteilung seiner Papiere braucht. Dabei ist zu beachten, daß zum jetzigen Zeitpunkt die Gewinne je Aktie für das Geschäftsjahr 1968/69 beziehungsweise 1969 noch geschätzt werden müssen. Überdies kann es – je nach Berechnungsmethode – bei der Gewinnermittlung selbst dann noch zu Differenzen kommen, wenn die Jahresabschlüsse bereits vorliegen.

Die in der Tabelle angegebenen Höchst- und Tiefstkurse seit dem Jahresbeginn 1969 und die Höchstkurse seit 1960 sind auf den neuesten Stand umgerechnet, das heißt alle Kapitalerhöhungen oder eventuellen Aktiensplits sind berücksichtigt worden. Die Rendite ist aus dem aktuellen Börsenkurs errechnet, während das Preis-/Gewinnverhältnis angibt, wie oft ein Käufer den von deutschen Banken errechneten Gewinn je Aktie aufwenden muß, um die Aktie zum gegenwärtigen, in der ersten Spalte genannten Kurs zu erwerben.

Unsere Tabelle erhärtet die Feststellung aller Wertpapierexperten, daß die Aktien der großen Chemieunternehmen, von AEG, Siemens und RWE trotz einer mehrjährigen Hausse auf dem deutschen Aktienmarkt noch unterbewertet sind. International geht man von einem „richtigen“ Preis-/Gewinnverhältnis von 14 bis 15 aus, orientiert man diese Relation an dem deutschen Kapitalmarktzins von gegenwärtig rund acht Prozent, so wäre immer noch ein Preis-/Gewinnverhältnis von 12 zu rechtfertigen.

Die höchsten Barrenditen bieten zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Aktien der Eisen- und Stahlunternehmen. Ein Blick auf das Preis-/Gewinnverhältnis zeigt, daß diese Papiere zu den billigsten des deutschen Aktienmarktes gehören. Montan-Aktien liegen immer noch im Schatten der Vergangenheit, in der sich die Eisen-und-Stahl-Industrie als besonders konjunkturempfindlich erwiesen hat.

Vorsicht ist bei allen Aktien geboten, die laut Tabelle extrem hohe Preis-/Gewinnverhältnisse ausweisen. In den meisten Fällen ist der hohe Kurs auf Aufkäufe (oder auf Abfindungshoffnungen) zurückzuführen. Sicherlich wird sich der Konzentrationsprozeß in der deutschen Industrie fortsetzen. Ob dabei allerdings alle spekulativen Hoffnungen der Aktionäre in Erfüllung gehen werden, steht auf einem anderen Blatt. Die jüngere Vergangenheit hat bewiesen, daß die Unternehmen nur noch in Einzelfällen bereit sind, bei eventuellen Abfindungen „Phantasiepreise“ zu zahlen. D. Z.