Folgen der Wirtschaftsreform: Steigende Produktivität, aber Gefahr einer Inflation / Victor Zorza

Breschnjews Geheimrede, die er im vergangenen Monat vor dem Zentralkomitee der Partei gehalten hat, bleibt weiterhin unveröffentlicht. Aber aus dem Leitartikel der Prawda ist deutlich zu ersehen, daß die wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Landes auf der Tagesordnung obenan standen. Die jüngsten Veröffentlichungen in der sowjetischen Presse lassen die wachsende Sorge des Kremls erkennen, daß sich der Griff der Partei an den Hebeln der Macht lockern könnte, wenn man die Wirtschaftsreform weitertreibt.

Die Zeitschrift Kommunist, beschwerte sich im Zusammenhang mit der Wirtschaftsreform über Industriemanager, die sich jetzt „wie kleine unabhängige Fürsten aufführen“. Ursprünglich sollte die Reform von 1965 den Industriemanagern mehr Spielraum für eigene Initiative geben, um auf diese Weise ihre Unternehmen leistungsfähiger zu machen. Aber die Manager haben die erweiterte Freiheit dazu benutzt, viele verbliebene Beschränkungen, die ihnen von der zentralen Planungsbehörde in Moskau auferlegt werden, zu unterlaufen. Die Gewährung von ein bißchen Freiheit stimulierte den Wunsch nach mehr Freiheit.

Da der Manager seit der letzten Wirtschaftsreform einen Teil der von ihm erzielten Profite für Sonderzahlungen an seine Angestellten und Arbeiter verwenden darf, kümmerte er sich zusehends weniger um die Anweisungen der Planer. Tausende von Managern im ganzen Lande neigen immer mehr dazu, ihre Entscheidungen zu Nutz und Frommen der von ihnen verwalteten Unternehmen zu treffen – und nur zu oft stehen diese Entscheidungen im Gegensatz zu den Wünschen der Wirtschaftsplaner im Kreml.

Besonders deutlich wird dies an dem inflationären Druck, der die Preise in die Höhe treibt, oftmals weit über den Pegel hinaus, den die zentrale Planungsstelle zuzulassen bereit ist. In dem Artikel der Prawda über die Sitzung des Zentralkomitees hieß es, daß „in einigen Bereichen der Volkswirtschaft die Löhne schneller anwachsen als die Arbeitsproduktivität“. Eigentlich dürfte dergleichen nur in kapitalistischen Ländern geschehen, wo die organisierte Arbeiterschaft genügend Druck ausüben kann, um solche Lohnsteigerungen zu erzwingen. Dies nicht zuzulassen, ist ja gerade einer der Gründe, warum die Gewerkschaften in Rußland nicht wirklich unabhängig sind.

„Privater Wettbewerb“

Eine Moskauer Zeitschrift behauptet, der Anstieg der Löhne habe in einigen Fabriken „alle vernünftigen Grenzen überschritten“, so daß „die staatliche Lenkung der Wirtschaft unterminiert wird“. Diese Sätze besagen nicht mehr und nicht weniger als: Die Wirtschaftsreform stellt die Parteikontrolle über die Volkswirtschaft in Frage. Oder mit anderen Worten, es ist genau das geschehen, was die Konservativen von vornherein prophezeit hatten.