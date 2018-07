Eine Woche nach der Kapitulation Biafras ist den Organisationen, die bislang Flüchtlinge und die vom Hungertod bedrohte biafranische Bevölkerung unterstützten, nicht erlaubt worden, ihre Hilfsaktionen fortzusetzen. Die Regierung in Lagos stellt sich auf den Standpunkt, sie sei Herr der Lage und ihre eigenen Organisationen, einschließlich ihres Roten Kreuzes, seien fähig, die Bewohner des ehemaligen Biafra zu versorgen. Sie lehnt es strikt ab, so Regierungschef Gowon, das „blutbefleckte Geld“ der kirchlichen Hilfsorganisationen anzunehmen. Desgleichen weigert sie sich, Hilfe von all den Ländern anzunehmen, die, wie Frankreich und Portugal, die Sache Biafras unterstützt hatten.

Als Zeugen, daß Nigeria Herr der Lage sei und vom Völkermord an den Ibos keine Rede sein könne, präsentierte Regierungschef Gowon UN-Generalsekretär U Thant und die internationale Beobachterkommission, bestehend aus Offizieren Schwedens, Englands, Polens und Kanadas. U Thant, der für einen Abstecher ins ehemalige Kriegsgebiet keine Zeit erübrigen konnte, lobte die nigerianische Regierung und bezeichnete die Presseberichte über die Hungersnot als übertrieben und verzerrt. Die Beobachterkommission, die das eigentliche Krisengebiet nicht aufgesucht hatte, sondern sich nur an seinem Rand aufhielt, fand ebenfalls keine Zeichen von Hungersnot. Lediglich ein paar unterernährte Kinder mit zu dicken Bäuchen waren ihnen aufgefallen. Journalisten, in Lagos warten 200, die in das ehemalige Biafra fliegen wollen, wird die Einreise verwehrt. Wer auf eigene Faust Recherchen anstellt, droht ausgewiesen zu werden.

Über das politische Schicksal der ehemaligen Ostregion scheint endgültig noch nicht entscheiden worden zu sein. Auf keinen Fall aber scheint es eine Art von Friedensverhandlungen zu geben. Lagos steht auf dem Standpunkt, daß mit Unterzeichnung der bedingungslosen Kapitulation ein Schlußstrich unter die Sezession gemacht worden sei und der alte gesetzmäßige Zustand wiederhergestellt ist. Vage wird von einer neuen Verfassung gesprochen, die für ganz Nigeria ausgearbeitet werden und zu einem Volksentscheid der Bevölkerung vorgelegt werden soll.

Über den Verbleib des ehemaligen Staatschefs Ojukwu besteht nach wie vor Unklarheit. Alles deutet darauf hin, daß er sich in Lissabon aufhält, wo Biafra während des ganzen Krieges seine stärkste Vertretung in Europa unterhielt,

Währenddessen gehen die Bemühungen verschiedener westlicher .Regierungen, einschließlich der Bundesrepublik; weiter, Lagos dazu zu bewegen, eine großangelegte internationale Hilfsaktion zur Unterstützung der biafranischen Bevölkerung zuzulassen. Bisher gelang es lediglich den Engländern, Lebensmittel, Medikamente und diverse Transportmittel nach Lagos einzufliegen.

Die Regierung Gowon sträubt sich weiterhin dagegen, zu viel fremdes Hilfspersonal in ihr Land zu lassen. Desgleichen besteht wohl auch kaum Aussicht, daß jene Hilfsgüter, die in São Tomé oder Libreville, also in unmittelbarer Nähe des Krisengebiets lagern, angeflogen werden können. Sie stammen aus Beständen der kirchlichen Organisationen, mit denen Gowon nichts zu tun haben will.