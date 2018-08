Die Bemühungen amerikanischer Kongreßabgeordneter um eine Reduzierung der 310 000 in Europa stationierten amerikanischen Soldaten, haben in Bonn Besorgnis ausgelöst. Die neuerliche Diskussion wurde durch die Behauptung des Führers der demokratischen Mehrheit im US-Senat, Mike Mansfield, ausgelöst, der behauptete, die Forderung nach einer starken Reduzierung der US-Truppen in Europa würde bereits von 51 der 100 Mitglieder des Senats in Washington unterstützt.

Im Gegensatz zu den Bestrebungen im US-Kongreß meinte der Unterstaatssekretär im State Department, Elliot L. Richardson, eine Reduzierung der amerikanischen Truppen, vor allem der in der Bundesrepublik stationierten 193 000 Mann, sei gerade im Augenblick nicht angebracht. Eine solche Maßnahme, so meinte Richardson, würde unter den europäischen Alliierten Unruhe auslösen, weil sie das Gewicht der schon jetzt zahlenmäßig stärksten Armee in Westeuropa, der Bundeswehr (460 000 Mann), weiter forciere. Zudem müßte ein übereilter Abzug amerikanischer Soldaten sich auch negativ auf die Ostinitiative Bundeskanzler Brandts auswirken.

Die mögliche Verminderung der US-Truppen war auch eines der Themen auf einer dreitägigen deutsch-amerikanischen Konferenz in Bonn. Auf der Konferenz wies vor allem der republikanische Senator Charles Percy auf die Notwendigkeit hin, eine neue Regelung der Kosten für die Stationierung der US-Soldaten in der Bundesrepublik zu finden. Bundeskanzler Brandt äußerte die Hoffnung, in Gesprächen mit Washington zu einer befriedigenden Lösung der Stationierungskosten zu kommen.