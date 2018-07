Der Bericht Präsident Nixons zur Lage der Nation ist in den Vereinigten Staaten sehr unterschiedlich aufgenommen worden. Während republikanische Politiker den Lagebericht „anfeuernd“ und „meisterhaft“ nannten, bezeichnete der derzeitige Führer der Demokratischen Partei, Hubert Humphrey, die Rede als „allgemeine Konversation“.

Nixon sagte in seiner ersten Botschaft zur Lage der Nation den steigenden Lebenshaltungskosten, der Gewalttätigkeit und der Umweltverschmutzung in den USA den Kampf an. Gleichzeitig gab er der Hoffnung auf eine friedliche Beilegung des Vietnamkonflikts Ausdruck und hob hervor, daß die Aussichten für eine Kriegsbeendigung heute weit besser seien als noch vor einem Jahr. Durch Übereinkommen mit der Sowjetunion und vielleicht sogar mit der Volksrepublik China, so meinte der US-Präsident, könne der Grundstein dafür gelegt werden, daß die Menschheit sich in den letzten drei Jahrzehnten unseres Jahrtausends eines ununterbrochenen Friedens erfreuen könne. Im außenpolitischen Teil seiner Rede betonte er auch, daß die USA ihre Präsenz in anderen Ländern abbauen würden.

Nixon befaßte sich in seiner 4500 Wörter umfassenden „State of the Union Message“ jedoch überwiegend mit innenpolitischen Themen. Besonderes Gewicht legte der Präsident dabei auf Maßnahmen zur Verbrechensbekämpfung, für die er im Gegensatz zu einschneidenden Sparmaßnahmen auf anderen Gebieten umfangreiche zusätzliche Mittel forderte. Außerdem kündigte Nixon das „umfangreichste und kostspieligste Programm der amerikanischen Geschichte zur Reinerhaltung der Umwelt an. Mit einem Kostenaufwand von zehn Milliarden Dollar soll innerhalb von fünf Jahren das Projekt „sauberes Wasser“ durch den Bau von Kläranlagen energisch vorangetrieben. werden.

Der Präsident, der mehrfach für einen „neuen Föderalismus“ und ein „neues Amerika“ plädierte, will zur internationalen Situation in einem Bericht zur „Lage der Welt“ Stellung nehmen, der Anfang Februar dem Kongreß vorgelegt werden soll.