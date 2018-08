Regierungssprecher Conrad Ahlers witzelte in der ihm eigenen Art: Karl Schiller sei wieder an Deck, man merke es daran, daß er wieder wortschöpferisch tätig sei. Der Wirtschaftsminister spreche jetzt besonders gern vom „Durchstarten“.

Die Szenerie der letzten Bonner Woche zeigte in der Tat erste Anzeichen vom „Durchstart“ der seit dem Regierungswechsel eher von Lähmung befallenen Wirtschaftspolitik. Den Steuerknüppel hält vorerst allerdings nicht Wortschöpfer Karl Schiller, sondern der Karlsruher Versicherungsmanager Alex Möller.

Möller, der als Minister nicht einmal mehr über ein Drittel seiner früheren Bezüge verfügt, zwang seine Kabinettskollegen zu spartanischer Haushaltsführung. Mit dem Rotstift verschaffte er sich Respekt und dem Wirtschaftsminister eine Rückversicherung für den Fall einer Wirtschaftsflaute als Folge des zu spät gebremsten Booms.

Fünf Milliarden Mark hatte der Finanzminister, der an einen vierzehn- bis fünfzehnstündigen Arbeitstag gewöhnt ist und damit Karl Schiller nicht nachsteht, den Ressorts bereits abgehandelt, ehe er in die letzte Haushaltsrunde stieg. Als sich dann herausstellte, daß der Bundeshaushalt von 1969 mit weniger Ausgaben abschloß, als man erwartet hatte, mußte Möller abermals mit „dem mühsamen Geschäft der Kürzungen“ beginnen. Weitere 300 Millionen rang er den Ministern ab.

Nur so konnte er mit Hilfe der überdies beschlossenen vorläufigen Ausgabensperre für 2,7 Milliarden Mark die sich selbst gesteckte Wachstumsgrenze von 8,8 Prozent für 1970 bei den tatsächlich verfügbaren Etatmitteln halten. Von einer Zuwachsrate in Höhe von nur 6,4 Prozent – ein Vorwahlplan des Ministers war er ohnedies schon längst abgewichen. Dennoch frohlockte der Reformfinanzier, der vorerst wenig Geld für Reformen übrigbehält: „Die Kollegen der Ressorts haben mir sehr geholfen.“

Die Hilfe der anderen bestand freilich eher aus resigniertem Schweigen denn aus freudiger Zustimmung. Und bis zur Jahresmitte, die das Ende des restriktiven Haushaltsvollzugs bringen soll, wird sich daran kaum etwas ändern. Ob dann Möllers Taktik der wohldosierten Ausgabenpolitik nicht wieder einem boomfördernden Ausgabenfieber weicht, wird die Entwicklung der nächsten Monate zeigen.

Immerhin bleiben zwei entscheidende Instrumente vorerst in der Hand des Finanzministers: die Konjunkturausgleichsrücklage von 2,5 Milliarden Mark und die Haushaltssperre. Mit dem Daumen auf der Kasse kann sich Möller das Wohlverhalten aller Ressorts erkaufen, denn für die Freigabe jeder gesperrten Position müssen die jeweiligen Ressortminister seine Zustimmung einholen. Der Millionär aus Karlsruhe, bei den Genossen wegen seiner Eigenwilligkeit nicht eben geliebt, wurde so in den letzten Wochen zur stärksten Figur des Kabinetts. Er hat dem Wirtschaftsminister, dem von Parteifreunden wegen seiner Empfindlichkeit gelegentlich als „Callas von Bonn“ apostrophierten Karl Schiller, vorerst den Rang abgelaufen.