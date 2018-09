Inhalt Seite 1 — Im Bannkreis Chinas Seite 2 Auf einer Seite lesen

Während zwischen der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten, also den zunächst wichtigsten Kontrahenten im Konflikt zwischen Ost und West, allmählich das Eis zu schmelzen beginnt, ist es vielerorts in Asien weit davon entfernt, auch nur zu brechen, hat doch der Konflikt dort fortdauernde schwere Folgen gezeitigt. Am schlimmsten betroffen bleiben nach wie vor die beiden geteilten Länder Vietnam und Korea, wo sich die Fronten zwischen Kommunismus und Antikommunismus hoffnungslos verhärtet haben. Was Nordvietnam und Nordkorea betrifft, so haben sie zudem noch die Spannungen zwischen Peking und Moskau auszuhalten.

Alle Welt weiß: Auf der koreanischen Halbinsel, die am 38. Breitengrad geteilt ist, hat ein grausamer Bruderkrieg getobt, und auf der am 17. Breitengrad geteilten Halbinsel Vietnam ist noch immer kein Ende des Bruderkrieges in Sicht. Allgemein bekannt ist die traurige Gegenwart der beiden Länder, doch wenig nur interessiert man sich für deren Historie, die doch gerade für das Verständnis der heutigen Vorgänge wichtig ist. Darum sei hier die Lektüre von zwei Neuerscheinungen empfohlen:

Le Thanh Khôi: „3000 Jahre Vietnam“; bearbeitet und ergänzt von Otto Karow; Kindler Verlag, München 1969; 579 Seiten, 29,80 DM.

Das von dem gebürtigen Vietnamesen Professor Khôi geschriebene Handbuch erschien zuerst 1955 in Paris. Ins Deutsche übersetzt haben es Wolfgang Heibich, Uta Schmalzriedt und Hannes W. A. Schoeller. Eigens für diese deutschsprachige Ausgabe hat der Frankfurter Professor Karow eine Reihe von Gedichten und Verszeilen neu aus dem chinesischen oder vietnamesischen Original übertragen. Es handelt sich um eine enzyklopädische Darstellung der Geschichte und Kultur Vietnams, versehen mit detaillierten Anmerkungen, Tabellen der einzelnen Geschichtsperioden, wertvollen historischen Landkarten, einer ausgewählten Bibliographie und einem Personen- und Sachregister.

Nach der Überlieferung ist das vietnamesische Volk durch die Verbindung eines Abkömmlings göttlichen Geschlechts mit einer Drachentochter entstanden. Auf die mythische Hông-Bàng-Dynastie (ca. 279–258 v. Chr.) folgt das Herrschergeschlecht der Trieu, unter dem gegen Ende des 2. Jahrhunderts v. Chr. in dem Gebiet des heutigen Südchina und des Deltas vom Roten Fluß das Königreich Nam Viet gegründet wird. Damit tritt das vietnamesische Volk in seine datierte Geschichte ein. Schon bald gerät das Reich unter chinesische Kontrolle und wird von 111 v. Chr. bis 203 n. Chr. zur chinesischen Provinz Giaochi. Danach blieb es noch jahrhundertelang von den Chinesen abhängig. Sie nannten es Annam, „Befriedeter Süden“, obwohl es dort häufig zu Aufständen kam. Einer davon war der im Jahre 40 n. Chr., den die Schwestern Tru’ng gegen die chinesische Oberherrschaft führten. Obwohl er scheiterte, werden die Schwestern noch heute in Vietnam als Nationalheldinnen betrachtet. Unter dem fortgesetzten Einfluß der chinesischen Zivilisation wurden die Vietnamesen stark sinisiert. Dennoch kämpften sie um ihre Unabhängigkeit, die (nach dem Sieg Nô-Quyêns über die Chinesen im Jahre 939) von China offiziell 972 anerkannt wurde.

Es begann ein langer Marsch der Vietnamesen nach dem Süden. „Viet-nam“ bedeutet wörtlich „Marsch nach dem Süden“. Dem Vormarsch fiel das Hindu-Königreich von Tschampa zum Opfer, außerdem wurden Gebiete der Kambodschaner besetzt. Auf die Epoche der nationalen Expansion folgten dann die imperialistische Annexion Vietnams durch die Franzosen, die japanische Besatzung, die nationalen Unabhängigkeitskämpfe und der gegenwärtige Krieg gegen Amerika. Das vorliegende Buch umfaßt die Zeit bis zum Tode Ho Tschi Minhs im September 1969 und endet mit den Sätzen: „Die schmerzliche geschichtliche Erfahrung der jahrhundertelangen Bedrohung ihrer staatlichen Unabhängigkeit durch China und den Westen und die unablässigen Kämpfe gegen ihre Unterdrücker haben die Vietnamesen gelehrt, daß die Zeit ihr bester Verbündeter ist. Nord-Vietnam und die Befreiungsfront werden getreu der Maxime Mao Tse-tungs ‚Kämpfen und verhandeln‘ diesen Trumpf so lange ausspielen, bis ihre Forderungen erfüllt sind: Die Amerikaner, des sinnlosen Krieges müde und zum ,Disengagement‘ in Südostasien (Nixon) entschlossen, werden sich wohl oder übel dreinschicken müssen.“

Es würde sich als lohnend erweisen, außer diesem Standardwerk über Vietnam auch das aus europäischer Feder stammende Büchlein zu lesen: André Masson: „Histoire du Vietnam“; Nr. 398 der Reihe „Que sais-je?“; Paris 1967. Im übrigen ist die Biographie Ho Tschi Minhs von Jean Lacouture (DIE ZEIT Nr. 22/31. Mai 1968) jetzt bis zu seinem Tode aktualisiert als Taschenbuch in deutscher Sprache erschienen (Fischer Bücherei. Frankfurt 1969; 3,80 DM).