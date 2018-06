Das hätte man sich ja gleich denken können. Wenn Schriftsteller mit ihrem Metier zerfallen sind, wenn sie für sich mit der Literatur ein Ende gemacht haben, wenn sie mit der Literatur ein Ende gemacht haben, wenn sie nicht mehr wissen, wie es mit ihnen noch weitergehen soll, wenn sie mit dem Gedanken zu spielen angefangen haben, nun könne nur noch das ganz andere kommen, nach der heiteren Kunst das ernste Leben etwa, vielleicht eine Reise nach Kuba, vielleicht auch die aktive Mitarbeit bei der Veränderung unserer Gesellschaft, vielleicht aber – im Falle größerer Skepsis sich selber gegenüber – auch nur etwas anderes Heiteres, Filme machen oder – what can a poor boy do? – in einer Rock’n’Roll-Band mitspielen, wenn also Schriftsteller von der Literatur so richtig den Rand voll haben und öffentlich bekanntgeben, sie hätten von der Literatur so richtig den Rand voll und so könne es nicht weitergehen, aber wie es weitergehen könnte, wüßten sie auch nicht: Dann steht erfahrungsgemäß ein neues Buch in Aussicht, in welchem die Gründe dafür verarbeitet sind.