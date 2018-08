Die Segelwettbewerbe der kommenden Olympischen Spiele finden in Kiel statt. Damit werden dem Gastgeber auch erhebliche Möglichkeiten eingeräumt, den Gästen aus dem In- und Ausland verschiedene kulturelle Unterhaltungen zu bieten. Das Programm, das inzwischen vom Organisationskomitee in München genehmigt worden ist und für dessen einfallsreiche Gestaltung und Durchführung der Kieler Stadtschulrat Hoffmann verantwortlich ist, bietet weniger grundsätzliche Schwierigkeiten als die recht gemischten Vor- und Nachspeisen, die angeblich für München reserviert sind. Kiels Lage am Wasser hat die kulturelle Entwicklung der nordischen Staaten wesentlich beeinflußt. Darum ist es zu begrüßen, daß die Stadt im Rahmen dieser aquatischen Entwicklung die Beziehungen der Seeländer untereinander aufzeigen möchte und sich dabei des Spiels und Sports als eines verbindenden Elements bedient.

Da Kiel ein großes Ausstellungszentrum im Schloß, der Kunsthalle und dem Warleberger Hof besitzt, werden dort drei Ausstellungen veranstaltet werden, die eine Einheit innerhalb des maritimen Bereichs der Thematik vorstellen werden. Das schleswig-holsteinische Landesmuseum wird die historische Übersicht „Vormittelalterliche Seehandelsplätze und Siedlungen rund um die Ostsee“ zusammenstellen; eine Kulturgeschichte der Wikingerzeit. In der Kieler Kunsthalle wird eine Veranstaltung „Welt der Segel“ geplant, die über die Entwicklung des Segelsports unterrichten soll. Schließlich wird das Kulturdezernat der Stadt Kiel die Verantwortung für eine dritte Ausstellung übernehmen, die im Schloß und Rantzaubau gezeigt wird, ihr Thema lautet „Meer und Mensch“.

Dreizehn Nationen, die um Nord- und Ostsee herumgelagert sind, werden diese Ausstellungen beschicken, die „eine nordeuropäische Partnerschaft im Sinne der olympischen Idee“ sichtbar machen soll. Da sich die Anliegernationen des Ostblocks beteiligen wollen, könnte Hoffmann seine Absicht verwirklichen, „im freien, geistigen Wettbewerb der Nationen politische Grenzen angesichts der Vielfalt wie auch der Gemeinsamkeit der kulturellen Äußerungen irrelevant zu machen“.

Kiel hat aber auch ein bemerkenswertes Programm für die darstellende Kunst ausgearbeitet. Vorgesehen ist ein Multi-Media-Werk musikalischer Natur, für das sich der Komponist Karl-Heinz Stockhausen interessieren soll und das gleichzeitig auf verschiedenen öffentlichen Plätzen, auf Passagierdampfern und Segelbooten aufgeführt werden soll. In der Oper sind neben eigenen Produktionen je ein Gastspiel der Berliner oder Dresdener Staatsoper, der Königlichen Oper (Stockholm) oder der Nationaloper (Warschau) vorgesehen. Ein Gastspiel des Königlichen Balletts aus Kopenhagen ist gleichfalls gesichert. In Zuammenarbeit mit den Münchener Planern wird es sicherlich möglich sein, die dortigen Gastspiele englischer, tschechischer, französischer und ostdeutscher Bühnen auch nach Kiel zu bringen, das gleichfalls sein eigenes Laienspiel-Festival veranstalten möchte. Auch das Musikprogramm, das eine Veranstaltung der Berliner Philharmoniker unter Herbert von Karajan in der Ostseehalle vorsieht, wird in enger Zusammenarbeit mit München geplant, da nicht genügend Mittel für eine eigene Kieler Initiative zur Verfügung stehen.

Die Mittel für dieses Kulturprogramm werden zwei Millionen Mark betragen; sie sind im Etat enthalten. Man scheint in Kiel weniger ambitiös, jedoch realistischer zu sein und vor allem nicht vergessen zu haben, daß dieses Programm nur als kultureller Zusatz und Beigabe der sportlichen Wettbewerbe gelten kann. Alex Natan