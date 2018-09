Von Laurence J. Peter

Das Peter-Prinzip: In jeder Hierarchie besteht die Tendenz, daß ihre Angehörigen so lange befördert werden, bis sie ihre Stufe der Unfähigkeit erreicht haben. Sie sitzen dann vielleicht jahrelang in einer Position, für die sie ungeeignet sind. Die Arbeit muß deshalb von solchen Angestellten und Beamten erledigt werden, die noch nicht ihre Stufe der Inkompetenz erreicht haben. Laurence J. Peter ist überzeugt, daß sein Prinzip universelle Gültigkeit hat und daß es nur scheinbare Abweichungen gibt. Von solchen scheinbaren Ausnahmen soll sich der Beobachter deshalb nicht verwirren lassen. An Beispielen wird dies erläutert:

Einer meiner Freunde reiste kürzlich durch ein Land, in dem der Verkauf alkoholischer Getränke Staatsmonopol ist. Kurz vor seiner Heimreise ging er in einen staatlichen Schnapsladen und erkundigte sich, welche Mengen alkoholischer Getränke er mit nach Hause nehmen dürfe.

„Da müssen Sie die Zollbeamten an der Grenze fragen“, antwortete der Verkäufer.

„Aber ich möchte es jetzt wissen, damit ich die erlaubte Menge einkaufen kann und nicht zuviel nehme. Sonst wird ein Teil beschlagnahmt.“

„Es handelt sich um eine Zollverordnung, mit der wir nichts zu tun haben“, lautete die Antwort.

„Aber Sie kennen doch sicherlich die Zollbestimmungen.“