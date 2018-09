Von Walther Killy

Professor Dr. Walther Killy, der Ex-Gründungsrektor von Bremen, ist Germanist und gehörte zu den Mitverfassern der Godesberger Rektorenerklärung, mit der sich die Rektoren 1968 zur Reform der Hochschule bekannten. Darüber hinaus ist Killy als entschlossener Reformer der Lesebücher und des Deutschunterrichts bekannt, und unseren Lesern als langjähriger Mitarbeiter.

Dies ist ein Bericht vom Scheitern einer Universitätsgründung. Es ist auch ein Bericht vom Scheitern des Vorsitzenden des Gründungsgremiums, des Berichterstatters, und trägt daher notwendig subjektive Züge. Nicht Rechtfertigung ist der Zweck, sondern der Versuch, Vorgänge, zu verdeutlichen, die von den Beteiligten niemand erwartet und vielleicht niemand gewollt hat. Sie haben Bremen und Göttingen als zufälligen Schauplatz – zufällig, weil sie für die Misere der deutschen Universität bezeichnend sind und über sie hinausweisen auf Probleme des gesamten Gemeinwesens. Es steht zu befürchten, daß der Bericht Leser finden wird, deren Genugtuung dem Verfasser nicht willkommen sein kann; gewiß sind ihm Leser, die ihn nicht verstehen wollen.

Denn in vollem gegenseitigen Unverständnis löste sich der Gründungssenat für die Universität Bremen im Januar 1970 auf, nachdem er seit dem September 1968 in scheinbarem oder wirklichem gegenseitigen Verständnis über ein Jahr lang gearbeitet hatte. Er war aus einer Initiative der Universität Göttingen entstanden, die der Freien Hansestadt Bremen in den Nöten einer Universitätsgründung zu Hilfe kommen wollte, nicht nur aus Selbstlosigkeit, sondern aus der Einsicht, daß neue Hochschulen in Nordwestdeutschland eher heute als morgen gebraucht werden.

Nicht nur diese Patenschaft war ein Novum, sondern vor allem die Zusammensetzung des Gründungsgremiums. Es bestand aus sechs Professoren und Dozenten der Georgia Augusta, drei Assistenten derselben Universität und drei Studenten, die von den nordwestdeutschen Studentenschaften (VDS) entsandt wurden. Es war also ein nach Gruppen paritätisch zusammengesetztes Gremium, stellvertretend für den Senat einer noch nicht bestehenden hohen Schule. Alle, die ihm angehörten, Professoren wie Studenten, gingen davon aus zu zeigen, daß ein solcher Kreis arbeitsfähig sei. Es schien keine reservationes mentales zu geben; es durfte dies um so weniger, als es sich um eine vom Gesetzgeber vielfach in Aussicht genommene, praktisch noch unerprobte Arbeitsweise handelte.

Der Anfang war hoffnungsvoll, so wie die Mitarbeit der staatlichen Stellen vorbildlich wir. Man tagte öffentlich, und auch die einer solchen Tagungsart Abgeneigten sahen bald, daß die Vorteile die Nachteile überwogen. Vorteilhaft war es zum Beispiel, daß die widersprüchlichen Interessen im Zusammenhang des großen, vorzüglich gelegenen Baugeländes öffentlich zur Sprache kommen konnten; nachteilig war die zuweilen entstehende Neigung, weniger zur Sache als zum Fenster hinaus zu reden. Rückblickend zeigten sich die ersten Warnzeichen in der Diskussion um die Frage, ob die Universität mit der Stadt zu „verflechten“ oder als geschlossener Raum zu konzipieren sei. Das letztere, vordem einmal für Bremen im Rotheschen Gutachten in Aussicht genommen, wollte niemand: ein akademisches Getto widersprach allem, was die letzten Jahre gelehrt hatten. Das erste aber wurde bis Begründungen stets theoretisch-ideologischer Natur waren und das Mögliche in den Hintergrund drängten.

Allein diese mit einem nicht sehr konkreten Kompromiß aus der Welt geschaffte Schwierigkeit trat hinter dem zurück, was sich allmählich an positivem Konzept herausschälte. Gewiß, es waren zunächst Konturen, die noch einer von einem nebenamtlichen Gremium kaum zu leistenden Differenzierung bedurften. Aber es waren in der deutschen Bildungslandschaft neue Konturen: eine praxisbezogene Universität, die ihre berufsbildende Realität nicht verleugnet; also nicht zuletzt eine auf möglichst moderne Lehrerbildung gerichtete Universität; eine Universität, welche die im 19. Jahrhundert aus ihr ausgewanderten Disziplinen der Technik und der Künste integriert, möglichst undogmatisch schon bestehende Einrichtungen einbeziehend; eine Universität, die ein neu konzipiertes Medizinstudium am Krankenbett anstrebt; aber auch eine Universität, welche die Tatsache nicht außer acht läßt, daß Praxis der Begründung in freier Forschung von Rang bedarf. Über all dies war man sich in der Theorie einig, und man hätte meinen sollen, daß der Schritt vom Entwurf zur Verwirklichung nicht allzu schwer sei.