Zum Fenster hinaus

In siebzig Prozent aller Wohnungen der Bundesrepublik wird viel Geld für Heizung zum Fenster hinausgeworfen, weil Wände, Fußböden, Decken ungenügende Wärmedämmungen haben. Solidere Bauweisen würden zwar anfangs teurer sein, sich aber durch die Einsparungen beim Heizen schon nach wenigen Jahren amortisiert haben. Die „Arbeitsgemeinschaft Technik am Bau“ bemängelte auch den mangelhaften Schallschutz. Da die technischen Voraussetzungen erfüllbar sind – wie auf der „Constructa 70“ in Hannover zu besichtigen –, liegt es wohl an der Knauserei. Wessen wohl?

Kaninchenwurst

Wurst vom Rind und Wurst vom Schwein – kein Problem. Wurst vom Pferd – schwierig, Ja ein Freund des Menschen. Wurst vom Kaninchen – auch schwierig, weil nicht nach jedermanns Sinn; aber wer will, darf jetzt auch in der Schweiz: Dort hob die Regierung in Bern ein Gesetz nach dreizehn Jahren auf, das die Herstellung von Kaninchenwurst (sowie Geflügelwurst und Wurst von Wild) vordem verboten hatte. Wer weiß, warum.

Bildungshunger

Jahrelang klagten sie über mangelnde Nachfrage, jetzt scheint sich an manchen Volkshochschulen das Blatt zu wenden. In Gelsenkirchen muß seit neuestem das Los entscheiden, wer an Volkshochschulkursen teilnehmen darf. Der Numerus clausus wurde nötig, weil sich innerhalb eines Jahres über 60 Prozent mehr Hörer angemeldet haben. Sprachen und Politik stehen in der besonderen Gunst des Publikums.

Bestrafte Neugierde

Der neugierige Blick in die Lohntüte des Kollegen gilt bei vielen deutschen Arbeitgebern als Vertrauensbruch. Das erfuhr ein 35jähriger Bauarbeiter aus Essen: Er wurde fristlos entlassen, weil er das unverschlossene Kuvert mit dem Gehaltstreifen seines Poliers inspiziert und sich – zusammen mit Kollegen – über die einsame Höhe des Entgelts gewundert hatte. Zusammen mit der Gewerkschaft IG Bau, Steine, Erden will der Entlassene jetzt gegen seine Firma klagen, weil er die Geheimniskrämerei um Lohn und Gehälter nicht einzusehen vermag.