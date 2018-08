Autoren-Erfahrungen, unterwegs in der Provinz gesammelt

Von Horst Krüger

In diesen Wochen, die Öffentlichkeit merkt es kaum, geht mancher Schriftsteller auf einmal: Wohin, wozu? Heinrich Böll nannte es einmal: singen gehen. Und sicher ist etwas vom alten Tingeln der Artisten noch immer dabei. Jetzt, wo Winterzeit, also Lesezeit ist, wo mit langen Abenden, häuslichen Wochenenden zu rechnen ist, ist hohe Zeit dafür: Es ist Saison für Lesereisen.

Die Schreiber ziehen aus, einzeln, etwas verschämt und doch sehr zielstrebig. Sie fahren zum Beispiel nach Husum oder Castrop-Rauxel. Sie reisen mit leichtem Gepäck. Sie frösteln. Sie haben ein Köfferchen mit etwas Wasch- und Schlafzeug und allerlei Eingemachtem bei sich: Literatur, die haltbar gemacht wurde zu Hause am Schreibtisch. Sie reisen mit Proben, Mustern, Warenangeboten aus ihrer literarischen Werkstatt. Sie fahren kreuz und quer durchs Land, um daraus vorzulesen.

Die meisten wissen: überwältigend wird der Erfolg nicht sein. Man ist kein Udo Jürgens als deutscher Schriftsteller (der Blechtrommler aus Danzig vielleicht ausgenommen). Man wird mit überfüllten Sälen, mit Polizeiabsperrungen, mit wogenden Massen sicher nicht zu rechnen haben, Es werden sechzig oder siebzig oder, wenn es sehr gut war, hundert Leute kommen. In den hinteren Sitzreihen wird gelbglänzend einiges leer bleiben. Der Veranstalter wird überall sagen: Leider ist das Wetter heute zu schlecht oder zu gut. Oder: Wir hatten vorigen Monat schon einen Dichter hier, das wirkt sich aus. Trotzdem, wir sollten guten Muts sein!

Natürlich gibt es heute ganz andere Methoden, Literatur unter die Leute zu bringen. Sie sind alle viel effektiver. Die Publizität eines Namens ist immer noch der wichtigste Faktor, Hat einer den prominenten Namen eines Günter Grass, so kann er auch mißlungene Romane vorlegen, erfolgreich sind sie doch. Die Reputation, die Werbung, die Vertriebstechnik eines Verlages machen einiges aus. Ein wenig bewirkt auch die Literaturkritik, die ein Buch lobt, tadelt oder, was schlimmer ist, gar nicht beachtet. Trotzdem sind eindeutige Zusammenhänge zwischen Kritik und Verkauf nur schwer nachzuweisen. Die Romane von Thomas Bernhard zum Beispiel, die von der Kritik begeistert gelobt wurden, sind trotzdem schwer an die Käufer zu bringen. Und umgekehrt kann der kalte Spott, den die Kenner vielleicht einem Roman von Willi Heinrich, Hans Habe oder Rudolf Hagelstange entgegenbringen, ihrer massenweiten Verbreitung nicht entgegenwirken.

Gemessen an so bekannten und zugleich komplizierten Institutionen der Buchverbreitung, ist die Lesereise des Autors eine vergleichsweise schlichte und altmodische Einrichtung. Etwas Idyllisches und Biedermeierliches umgibt sie im Zeitalter der Massenkommunikation. Warum üben die Autoren immer noch diesen zopfigen Brauch? Zunächst steht wohl das nüchterne Kalkül des Verlegers dahinter. Meist wünscht der Verleger solche Tourneen, um den neuen Titel seines Autors bekannter zu machen, draußen im Land, das man gern das flache oder auch das platte nennt – es klingt immer so, als wenn unsere Großstädte alle auf hohen Bergen lägen.