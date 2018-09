Inhalt Seite 1 — Im Dienst der Münchner Schickeria Seite 2 Auf einer Seite lesen

München

Heut’ hab i a süße Sache – Gunter contra James. So was freut d’ Leut’, wenn sich zwei Millionäre streiten“, meint Hannes Obermaier. Anderntags durften sich die Leute freuen. Sie konnten in der Münchner „Abendzeitung“ in der täglichen Kolumne „HUNTER notiert“ (mit Bild des Autors) lesen:

„Vor Gericht kreuzen sie zwar die Klingen, privat sind sie aber nach wie vor Freunde: Gunter Sachs und James Graser. Der Grund, warum von beiden Millionären die Anwälte bemüht wurden: Gunter hatte James vor vielen Jahren ein Darlehen für seinen ‚St. James Club‘ gegeben. So um die 12 000 Mark. Als Sachs später die ‚Mic-Mac’-Boutique eröffnete, war Graser am Umsatz geringfügig beteiligt. Er sollte Kunden bringen und sich selbst ab und zu im Geschäft sehen lassen. Graser zahlte das Darlehen nicht zurück, Gunter zahlte keine Provision. Er ließ den Umsatzvertrag kündigen. Gunter: James war nie im Geschäft. Ich will die 12 000 Mark wiederhaben.‘ James: ‚Ich habe viele Kunden gebracht, meine Umsatzprovision bei ‚Mic-Mac‘ beträgt ein Mehrfaches meiner Schuld. Ich rechne auf.‘ Man darf auf das Urteil gespannt sein. Dessen ungeachtet wird Sachs, getreu dem Motto: Geschäft ist Geschäft und Schnaps ist Schnaps, heute abend bei ‚James’ Hippodrom’-Ball im Bayerischen Hof dabeisein und sogar Preise stiften: für die hübschesten drei ‚Barbarellas‘ ein Wochenende in St. Moritz.“

Fürwahr, die Leser der „Abendzeitung“ leben in der Gewißheit, keine Society-Muffel zu sein. Sie wissen detailliert Bescheid übers Tralala-Leben und Treiben von Playboys, Barbesitzern und Bambi-Gewinnern, Starlets, Konsuln und Adeligen; sie werden über Gagen, Dekolletes, Liaisons und demnächst auf der Leinwand zu erwartende Busen unterrichtet; sie dürfen (nachträglich) teilnehmen an Partys, Bällen und Feten in Schwabing, Kitzbühel und Acapulco. Dabei finden die Anwesenheitslisten neben Sätzen wie diesem: „Man labte sich am kalten Büfett, dessen selbstgemachter Heringssalat mir noch lange in Erinnerung bleiben wird“, besonderes Interesse.

Hunter, alias Hannes Obermaier, ist im bundesdeutschen Blätterwald der erfolgreichste der sogenannten Klatschkolumnisten. Seit neunzehn Jahren notiert er für die AZ. Jetzt wechselt Hunter das Revier. Vom 1. Juli an geht er für die Erzkonkurrenz „Bild“ auf Jagd. „Ich bin die fetteste Ratte, die von Bord geht“, sagt Obermaier in legerer Selbsteinschätzung. Er ist Friedmann-Schüler. 1949 absolvierte Obermaier die Lehrredaktion des im vergangenen Jahr gestorbenen „Abendzeitung“-Herausgebers Werner Friedmann, volontierte kurz im Berliner Büro der „Süddeutschen Zeitung“ und erfand 1951 den „Hunter“ für die AZ, wo er rasch zum Top-Honorar-Empfänger aufrückte, sehr zum Neid mancher Kollegen das Nebenerwerbsgeschäft trefflich erlernte, und schließlich Friedmann-Nachbar am Bungalowstrand von Terracina bei Rom wurde.

Hat es jetzt Krach mit der „Abendzeitung“ gegeben? „Ich möchte in freundlichem Einvernehmen die AZ verlassen“, sagt Hunter. Im Umgang mit den Großverdienern der Schau- und Vergnügungsbranche ist Hunter ein kühler Rechner geworden. „Bild“ zahlt so viel, daß nicht nur sein Nachdruckdienst (bis zu 40 Zeitungen) wegfallen kann – nur für Burdas „Bunte“ darf er weiterhin schreiben –, sondern „auch sonst noch allerhand drin ist“. So um 12 000 Mark monatlich? Hunter dementiert nicht. Er artikuliert, was der Stellungswechsel bedeute. Hauptquartier bleibt selbstverständlich das vergnügungssüchtige München, aber: „Die Kolumne wird weltweiter werden. Bei ‚Bild‘ hab’ ich mehr Möglichkeiten.“ Lokaler Weltstadtklatsch werde in „Bild“-München (verkaufte Auflage 127 390, „Abendzeitung“ 207 021) erscheinen; was Hunter vom Jet-Set in St. Moritz oder von Hollywood-Partys notiert, soll jedoch auf Bundesebene „Bild“-Verbreitung finden.

Unverändert sprudeln wird die Einnahmequelle, die sich Hunter in seiner Eigenschaft als Gastgeber erschlossen hat. Viermal im Jahr lädt er zu einem Ball in den Bayerischen Hof, Silvester an den Swimming-pool, sonst in den Großen Saal. Seine zwei Faschings-Treibjagden (Gala und Kostüm) brachten in diesem Jahr 250 000 Mark brutto ein. „Davon muß i allein 36 Prozent Vergnügungs- und Mehrwertsteuer zahlen“, klagt Hunter. „Und bei mir kriegen die Künstler auch Honorar.“ Diesmal „hatte er doch tatsächlich die Mireille Mathieu, den Spatz von Paris, für seine Galatreibjagd verpflichten können“, schrieb AZ-Kollege Sigi Sommer. „Da muß Hunter schon seinen ganzen internationalen Charme aufgeboten haben, um diesen begehrten Sperling einzufangen.“