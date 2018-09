Von Carl-Christian Kaiser

Bonn, im Februar

Wenn die Bundesregierung demnächst nach der ersten Runde ihrer Kontakte mit Moskau und Warschau Zwischenbilanz zieht, wird der Bericht des Sonderbotschafters Emmel zwar nicht den ersten Platz einnehmen, aber wahrscheinlich am ehesten den Optimismus rechtfertigen. Emmel hat in Moskau die Möglichkeiten sondiert, die technologischen und wissenschaftlichen Beziehungen zwischen der Sowjetunion und der Bundesrepublik zu intensivieren, und ähnlich wie Staatssekretär Dohnanyi im Frühsommer letzten Jahres ist er mit dem Eindruck zurückgekehrt, daß die Aussichten auf diesem, wenn auch begrenzten Gebiet günstig sind.

Es haben nicht nur beide Seiten das Gespräch als sehr angenehm bezeichnet, es hat auch an einigen zusätzlichen sowjetischen Signalen nicht gefehlt. Der stellvertretende Vorsitzende des sowjetischen Staatskomitees für Wissenschaft und Technik, Gwischiani, erklärte in einem Zeitschriftenaufsatz, zwischenstaatliche Zusammenarbeit in Wissenschaft und Technik sei notwendig, zumal dort, wo die Kräfte eines einzelnen Staates überfordert werden. Und auch die Regierungszeitung Iswestija zögerte nicht, am vergangenen Wochenende zu schreiben, die Möglichkeiten solcher Kooperation „zwischen dem Westen und dem Osten unseres Kontinents“ seien „kolossal.“

Daß die Kreml-Zeitung die Brücke von Wissenschaft und Technik zur Wirtschaft schlug, daß sie als Exempel die deutsch-sowjetischen Verträge über die gegenseitige Lieferung von Röhren und Erdgas nannte und daß sie dieses Beispiel mit dem Hinweis verband, langfristige Verträge und der Bau einer langen Pipeline über viele ost- und westeuropäische Grenzen hinweg erforderten Sicherheit und Ruhe an diesen Grenzen und machten eine stabile Zusammenarbeit nötig – all dies ist in Bonn sehr aufmerksam registriert worden. Nicht zuletzt setzt die Bundesregierung darauf, daß wissenschaftlich-technische und eine daraus folgende engere, wirtschaftliche Kooperation der politischen Entspannung voranhelfen kann, auch wenn diese Hoffnung offiziell keine große Rolle spielt.

Allem Anschein nach ist Moskau besonders an einem Erfahrungsaustausch und an der Zusammenarbeit interessiert, vielleicht auch an Lizenzen bei der Automatisierung, bei der Datenverarbeitung und in der Chemie, ferner an der Kooperation in einigen Bereichen der Grundlagenforschung. Wenngleich die Sowjetunion in einigen Disziplinen die Spitze hält, so scheint es, was die Breite der wissenschaftlichen Forschung und der technologischen Anwendung betrifft, doch noch beträchtliche Lücken zu geben. Die Erfahrungen, die bei dem bisher spärlichen Austausch von Wissenschaftlern gewonnen worden sind, weisen in eine ähnliche Richtung. Auch Gewerkschaftsdelegationen aus der Bundesrepublik ist immer wieder aufgefallen, welches Interesse ihre sowjetischen Gesprächspartner auf Themen der Rationalisierung und Automatisierung richteten.

Ob es unter diesen verhältnismäßig günstigen Umständen zu förmlichen Vereinbarungen allgemeiner Natur kommen wird, ist freilich zweifelhaft. Nach wie vor würde es bei einem neuen Abkommen über einen Kultur- oder Wissenschaftsaustausch heikle Fragen geben, etwa die Einbeziehung West-Berlins. Deshalb spricht viel dafür, daß zunächst nur Vereinbarungen von Fall zu Fall und eine ganz pragmatische Zusammenarbeit möglich sein werden. Am Ende gibt es vielleicht eine Art Clearing-Stelle, gebildet aus Vertretern der Wissenschaft, der Wirtschaft und des Staates, die für eine gewisse Systematisierung und für eine hinreichende Gegenseitigkeit des Austausches sorgen könnten. Fürs erste aber stellt sich die Frage, welche Industrieunternehmen, welche Wissenschaftler, Techniker und Praktikanten anfangen könnten – kurz, wo Austausch und Zusammenarbeit im einzelnen am aussichtsreichsten erscheinen.

Darüber wollen sich beide Seiten in den nächsten Wochen klar werden. Voraussichtlich werden die Gespräche schon im März fortgesetzt werden. Um Fortschritte nicht zu gefährden, wird über alles der Mantel der Diskretion gebreitet. Aber soviel kann man sagen: Es scheint sich hier ein Faden anzuspinnen, der mit dem Garn handfester wechselseitiger Interessen durchwirkt werden könnte.