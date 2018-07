Die Phoenix Gummiwerke AG in Hamburg-Harburg hat den Umsatz im Geschäftsjahr 1969 ohne Mehrwertsteuer auf 565 Millionen Mark erhöht. Obwohl das Jahresergebnis noch nicht vorliegt, kündigte Vorstandsvorsitzender Hans Werner Kolb für die Aktionäre eine unveränderte Dividende von 16 Prozent auf das Aktienkapital von 50 Millionen Mark an, von dem die Münchner Rückversicherung über 25 Prozent, die amerikanische Firestone und die Gruppe Moritz Schulte Erben jeweils 25 Prozent besitzen. Der Druck auf den Reifenmarkt – 60 Prozent des Phoenix-Umsatzes entfällt auf den Automobilsektor – durch Importe und den Ausbau der deutschen Kapazitäten haben nach den Worten Kolbs das Geldverdienen schwer gemacht. Daher ist es auch noch nicht möglich zu sagen, ob 1969 das Vorjahrsergebnis von 28,70 Mark Gewinn je Aktie wieder erreicht worden ist.

Zum ersten Male werden die Mitarbeiter in diesem Jahr neben der bereits gezahlten tarifvertraglich vereinbarten Jahresleistungsprämie eine Erfolgsbeteiligung von 100 Mark erhalten, die für die kommenden Jahre an das Aktienkapital und an die Dividende von 16 Prozent gekoppelt werden sollen. Für 1969 wird diese Maßnahme das Jahresergebnis mit rund einer Million Mark belasten. Der scharfe Konkurrenzkampf macht erhebliche Investitionen erforderlich, so daß das Kapital noch in diesem Jahr erhöht werden soll. Umfang und Konditionen der Kapitalerhöhung liegen jedoch noch nicht fest. mh