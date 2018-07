Die durch ein Radiointerview des Regierungssprechers Conrad Ahlers verschärfte Auseinandersetzung zwischen der Bundesregierung und dem Springer-Konzern wird in Kürze den Bundestag beschäftigen. Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Gerhard Stoltenberg, kündigte an, seine Fraktion werde im Rahmen der Haushaltsdebatte die Angriffe auf die Springer-Zeitungen zur Sprache bringen. Der stellvertretende Vorsitzende der Bonner CSU-Landesgruppe, Hermann Höcherl, forderte Bundeskanzler Brandt auf, zu den Angriffen des Regierungssprechers auf die Zeitungen aus dem Hause Springer Stellung zu nehmen.

In dem Interview mit Radio Bremen, das in den letzten Tagen Parteien und Presse stark beschäftigt, hatte Ahlers erklärt: „Die Springer-Zeitungen sind heute, die BILD-Zeitung allen voran, das; was man Kampfpresse nennt. Es ist eine Presse, die Nachrichten verfälscht, die eine Politik betreibt, die nach meinem Eindruck mit dem, was wir in Artikel 5 (des Grundgesetzes) unter Meinungsfreiheit verstehen, kaum noch zu vereinbaren ist.“

Als interessant bezeichnete es Ahlers in dem Interview, „daß der studentische Protest, der sich vor zwei Jahren gegen den Springer-Konzern gerichtet hat und mit dem ich auch nicht voll einverstanden war, weil ich finde, die Formen dieses Protestes waren nicht dem Zweck angemessen, daß dieser studentische Protest heute gerechtfertigt wird durch das Verhalten des Springer-Konzerns.“

In einer ersten Stellungnahme zu dem Ahlers-Interview lehnte der Deutsche Journalistenverband die darin enthaltene Pauschalverurteilung der Journalisten des Springer-Konzerns scharf ab. Der Sekretär des Deutschen Presserates forderte Staatssekretär Ahlers auf, dem Presserat die Unterlagen für die Vorwürfe der Nachrichtenverfälschung zugänglich zu machen. Der hessische Journalistenverband äußerte hingegen die Ansicht, der Regierungssprecher habe mit seinen Vorwürfen gegen den Springer-Konzern nicht den Versuch unternommen, die Pressefreiheit regierungsamtlich einzuschränken.

Der Vorstand der Bonner Pressekonferenz sprach in einer kurzen Entschließung von einer politischen Kontroverse. Diese dürfe in keinen Zusammenhang mit dem Grundrecht der freien Meinungsäußerung gebracht werden, damit auch nicht ungewollt der Eindruck entstehe, die Pressefreiheit solle vielleicht eingeschränkt werden. Vor der Bundespressekonferenz beharrte Ahlers auf seinen Vorwürfen: „Ich nehme nichts zurück.“ Er betonte jedoch, daß er selbstverständlich „die hier anwesenden Journalisten der Springer-Presse“ nicht gemeint habe.

Im Zusammenhang mit der Kontroverse zwischen Ahlers und dem Springer-Konzern widersprach Bundesinnenminister Genscher der Auffassung, die Bundesregierung habe noch nicht das richtige Verhältnis zur öffentlichen Kritik gefunden. Der FDP-Vorsitzende und Bundesaußenminister Scheel forderte Ahlers auf, dem Deutschen Presserat Beweise für seine Behauptungen vorzulegen. Scheel betonte jedoch, es sei zumindest Aufmerksamkeit am Platze, wenn der Eindruck entstehe, daß die Zeitungen eines Großverlages bewußt zur Durchsetzung politischer Ziele verwendet werden sollten.

Der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Herbert Wehner, erklärte, er wolle sich darum bemühen, daß die Diskussion über Meinungs- und Pressefreiheit nicht durch „Pauschalurteile über Journalisten oder Verleger geprägt werde“. Der Minister im Bundeskanzleramt, Horst Ehmke, erwiderte auf einschlägige Angriffe einiger Springer-Zeitungen, es gäbe in Bonn keine Art von „schwarzen Listen“ über Journalisten. Der Minister wies auch Behauptungen als falsch zurück, nach denen das Verhalten einzelner Journalisten in Bonn registriert werde. Bundeskanzler Brandt betonte: „Unter einem sozialdemokratischen Bundeskanzler wird es ... keinen Eingriff in das Grundrecht der Pressefreiheit geben.“