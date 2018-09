Von Joachim Schweiien

Washington‚ im Februar

Präsident Nixon hat ein Beispiel gesetzt: Neben der jahresüblichen Botschaft über die Lage der Nation legte er dem Kongreß einen weltpolitischen Überblick vor, der fortan regelmäßig gegeben werden soll. Das Dokument mit dem Titel „Eine neue Friedensstrategie“ nennt die Ziele, die für Amerikas internationale Beziehungen von Wichtigkeit sind und die für das kommende Jahrzehnt maßgeblich sein sollen. Das Dokument verrät einen hohen Grad von Selbstsicherheit und Zuversicht in die Prognosen und die Durchführbarkeit der eigenen Vorsätze.

Nixons Botschaft ist eine kühne und nachahmenswerte Schau in die Zukunft, wie sie einer machtbewußten, aber nicht machttrunkenen großen Demokratie wohl ansteht. Man wünschte sich, auch die Sowjetunion und andere Großmächte würden ihre Ziele und Vorstellungen mit der gleichen Transparenz und Unbefangenheit darlegen – der kooperativen Koexistenz wäre damit ein bedeutender Dienst geleistet, denn viel von der Ungewißheit über die eigentlichen Absichten der großen Mächte wäre damit als Störungsfaktor eliminiert.

Die „Neue Friedensstrategie“ ist ein Versuch der offenen Diplomatie. Das Dokument gibt im Unterschied zu den außenpolitischen Akzenten und Wegweisern in den bisherigen Berichten über die Lage der Nation eine methodisch gegliederte Übersicht der Beziehungen Amerikas zu allen Kontinenten und zu sicherheitspolitischen Faktoren. Seine Länge – 140 Seiten – gab den Verfassern (aus dem Nationalen Sicherheitsrat unter Henry Kissinger, im State Department und im Pentagon) Raum für grundsätzliche Betrachtungen und ausführliche Beschreibung der Beziehungen Amerikas zu seinen einzelnen Verbündeten und Gegnern.

Aus dieser Fülle ragen einige frappierende Eingeständnisse heraus und auch einige bemerkenswerte Forderungen. Die Essenz der Entwicklung seit dem Krieg wird darin gesehen, daß die USA drei Etappen eines Weges zurückgelegt haben, nämlich von einer Vormacht mit Atomwaffenmonopol über eine dominierende Macht zur Weltmacht, deren Führung den Paritätsanspruch der Sowjetunion anzuerkennen hat und die sogar einräumt, daß dieser große Gegenspieler in einigen Bereichen der strategischen Waffen eine numerische Überlegenheit beanspruchen kann. Daraus folgt das Bemühen – als „Nixon-Doktrin“ bekannt –, die Verbündeten zur Selbstverteidigung unter amerikanischem Atomschutz aufzurufen. Der Bericht empfiehlt den Europäern ausdrücklich eine ausgewogenere Verbindung und eine echte Partnerschaft mit den USA, in der die Verteilung der Lasten und der Verantwortung den wirtschaftlichen und politischen Realitäten entspricht.

Folgerichtig wird auch der Ausgleich mit der Sowjetunion durch Verhandlungen, wie sie gegenwärtig die Bundesrepublik führt, empfohlen, ohne daß die Grundlage der westlichen Sicherheit im Paktsystem der NATO in Frage gestellt wird. Der Sowjetunion wird, wohl zum erstenmal unverblümt in einem offiziellen Dokument, ein legitimes Sicherheitsinteresse in Osteuropa zugestanden, das die USA nicht unterminieren wollen.