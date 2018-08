Die CDU in Niedersachsen hat den Koalitionsbruch erzwungen. In voller Kenntnis der erklärten SPD-Auffassung, daß die Aufnahme eines NPD-Funktionärs in die Unions-Fraktion den Bruch des Regierungsbündnisses bedeuten würde, hat die CDU einen früheren NPD-Abgeordneten als Hospitanten in ihre Fraktion eingemeindet. Damit blieb den Sozialdemokraten nur noch die Aufkündigung der Großen Koalition.

Die SPD in Niedersachsen ist damit in einer schwierigen Lage. Sie hat keine Parlamentsmehrheit mehr, auch ein Bündnis mit der FDP, die gegenwärtig in Opposition steht, würde nicht helfen, denn CDU und NPD haben zusammen die absolute Mehrheit. Ein Bündnis der FDP und der CDU aber scheint im Blick auf die Bonner Koalition ausgeschlossen. Neuwahlen sind verfassungsrechtlich sehr schwierig. Mit einem Wort: Das Kuddelmuddel ist vollständig.

Schon lange hatte die Krise in Hannover geschwelt. Die Union war allmählich durch Überläufer von FDP und SPD zur stärksten Fraktion geworden, den Ministerpräsidenten aber stellte die SPD. Die CDU versuchte, der SPD eine Stimmenthaltungsklausel für den Bundesrat aufzunötigen; die SPD lehnte dies ab. Die Koalition stand also praktisch nur noch auf dem Papier.

Der Schritt der CDU zielt offensichtlich darauf ab, von den Ländern her die neue Koalition in Bonn aus den Angeln zu heben. Dabei ist die CDU-Mehrheit im Bundesrat nicht einmal so wichtig – sie wird nur etwas größer. Wichtiger ist wohl die politische Signalwirkung. R. Z.