Luchino Viscontis „Die Verdammten“: ein Film über Industrie-Aristokraten, über die Rivalität von SA, SS und Militär, über Kinderschändung, Mutterschändung, Mord, Gemetzel, Eifersucht, Machtwahn, Ehrgeiz, Dekadenz und ihre Heilung (sprich: Fortsetzung) im Faschismus, ein Film, der in der fiktiven Ruhrindustriellen-Familie von Essenbeck eine markante Phase deutscher Geschichte (1933/34) aufarbeitet.

Ein Film von Luchino Visconti. Das heißt: ein Film der gewählten Farben, ein Film, in dem das Spiel von Licht und Schatten anzusehen sich lohnt. Ein Film der sorgsam ausgewählten Garderobe. Ein Film, in dem es Spaß macht, auf die Schminke zu achten: mal der Zeit entsprechend, mal aus der Zeit und theaterhaft überzogen. Ein Film der Ausstattung und der technischen Raffinements, der keinen Augenblick in Aufwand und Raffinement verkommt. Keine kostbare Drapierung, welche vulgär ihre Kostbarkeit zeigen würde, kein zeitgerechtes Kleid, das nur die Zeitgerechtigkeit zeigen würde, nicht auch die Eleganz der Frau, welche es trägt.

Da ist nicht versucht worden, eine Geschichte visuell umzusetzen. Das Visuelle ist ganz ursprünglich. An der SA scheint den Visconti vor allem das Braun der Uniformen zu interessieren, und wie sich dieses Braun der Uniformen gegen das Grau-Gelb-Braun von Tabakdunst und Bier abhebt, wie beides wiederum gegen den nackten Leib eines jungen SA-Mannes steht. SA-Männer in schwarzen Seidenstrümpfen stimmen nach einem Transvestiten-Ballett gedämpft ein Lied an: „Es zittern die morschen Knochen.“

Spätestens in diesem Augenblick ist alles, was an diesem Film mit SA und Nazizeit zu tun hat, vergessen, aufgelöst in perverse Schönheit. Wie die jungen Leute singen und wie die Kamera sie gelassen abschwenkt, vom Gesicht auf die Seidenstrümpfe, das ist so, wie wenn die dem Tode Geweihten noch einmal liebevoll abgetastet werden. Ein trauernder Blick auf die Verirrten und Verlorenen, welche vom Schicksal dann in Gestalt der SS-Maschinenpistolen niedergemäht werden.

So erzählt, ist der Film eine hochpathetische, irrwitzig-schöne Totenfeier. Es ist verführerisch, sich der aristokratischen Sicht von Visconti (wer könnte es sich versagen, an dieser Stelle zu erwähnen, daß er „eigentlich“ Herzog Luchino Visconti di Modrone heißt) anzuschließen, die Geschäfte derer von Essenbeck mit jenem Glanz zu vergolden, der für uns die Eifersuchts- und Giftmordgeschichten der Renaissance umgibt?

In einem Arrangement, in welchem die SA-Orgie mit einem Gesang abschließt, der so dargeboten wird wie der Chor der Todgeweihten aus der Wie-heißt-sie-noch-gleich-Oper, ist alles nur noch Arrangement, Geschmack, Schönheit des Verfalls. Eine Qualität könnte solcher Ästhetizismus daraus gewinnen, daß er sich prinzipiell nimmt, sich radikal durchsetzt und auch das ästhetisch integriert, was gemeinhin entweder als provokativer Zusatz aufgesetzt oder zart andeutend ausgespart wird. Im New American Cinema gibt es dafür einige Beispiele, die exzessive geschmäcklerische Arroganz von Gregory Markopoulos zum Beispiel. Freilich: ohne Exzessivität, ohne Radikalität ist Viscontis rückwärtsgewandter Ästhetizismus nichts weiter als Zeichen von Müdigkeit, Alter oder Bequemlichkeit. Werner Kließ