Die Liebe des heute in der DDR lebenden Dramatikers Peter Hacks hat – wie es scheint – auch schon in seiner Jugend dem Theater gegolten. Er studierte Theaterwissenschaft, Soziologie und Philosophie und promovierte 1951 an der Ludwig-Maximilians-Universität, München, zum Dr. phil. über das Thema „Das Theaterstück des Biedermeier (1815–1840) – Versuch einer Gesamtdarstellung“. Referent war Professor Dr. Hans Heinrich Borcherdt.

Hacks stellte sich mit seiner Arbeit eine große Aufgabe. Er wollte, wie er in der Einleitung schreibt, „ein vollständiges Bild eines kulturgeschichtlichen Abschnitts vermitteln“. Seine Arbeitsmethode nennt er soziologisch-publizistisch; er setzt dabei voraus, daß Theaterstücke nur in Hinsicht auf das Publikum geschrieben sind, daß der Autor als Ungenauigkeitsfaktor gänzlich übersehen werden mag und daß also der Schluß vom Stück auf die Gesellschaft ebenso vollständig sein kann wie der vom Publikum aufs Stück, letzteres soll heißen: die Deutung aller Inhalte und Formen als Zeitinhalte und Wirkformen“.

Nach „Ewigkeitswerten“ in den Theaterstücken des Biedermeier zu suchen, wäre wohl ein nutzloses Unterfangen gewesen. Es gibt kaum eine literarische Epoche, deren Theaterliteratur so wenig zufällig in Vergessenheit geraten ist wie die des Biedermeier. Daher sagen auch die Namen der 92 Theaterstücke, die Hacks seiner Arbeit zugrunde legte, dem heutigen Leser recht wenig. Die Autoren heißen Ernst Raupach, Michael Beer, Adolf Müllner, Zacharias Werner, Carl von Holtei, um nur einige zu nennen.

Unter den Hauptüberschriften Gesellschaft als Schicksal“, „Der Bürgerliche Konflikt“, „Scene und Effekt“ und „Über den Verfall des Theaters“ untersucht der Doktorand die gesellschaftlichen Bedingungen, die er für das So-und-nicht-anders-Sein des Theaters verantwortlich macht. Denn „wie ein Volk, so seine Schauspiele“ (Laube).

Hacks teilte seine Arbeit auf „nach den dramaturgischen Gesichtspunkten in Trauerspiele, bürgerliche Schau- und Lustspiele und niedere Gattungen“ und ordnete sie den „wesentlichen drei Formen des Publikums zu: dem intelligenten Bürgertum, dem biedermeierlichen Bürgertum“ (unaufgeklärtes Kleinbürgertum) „und dem kleinbürgerlichen Volke“.

Dabei konnte der Autor feststellen: Es gibt im Biedermeier so gut wie keine Tragik. Denn „die psychologische Beschaffenheit des Biedermeierpublikums wird der Tragödie nicht günstig; man lebt in ziemlich befriedeter Gemütslage in einer ruhigen Zeit; die Leidenschaften, von denen die Tragödie würde reinigen sollen, sind nicht heftig und die Konflikte nicht drängend. Tragödie spielen hieße hier nicht vorhandene Krankheiten heilen, und wenige Dinge sind so unpassend wie eine Tragödie einem vorzusetzen, der sie nicht nötig hat.“

Das Biedermeierpublikum wünschte Unterhaltung. Ein Wunsch, dem die Theater schon aus reinen Existenzgründen nachkommen mußten.