In Köln wurde die Ausstellung "Jetzt." eröffnet

Von Gottfried Sello

Jetzt.‘ will zeigen, was jetzt, hier und jetzt, in Deutschland auf dem Gebiet der Künste geschieht ... Künste – und nicht Kunst... zeigt mehr als bildende Kunst... will zeigen, daß die Grenzen der bildenden Kunst fließend geworden sind ... zu anderen Bereichen künstlerischen Ausdrucks – auch zwischen Kunst und Nicht-Kunst nicht immer mehr eine deutliche – So besteht ‚Jetzt.‘ (ein Punkt dahinter, kein emotionales Ausrufungszeichen!) aus mehr als aus einer Ausstellung mit ihrem üblichen statischen Charakter."

So weit war Helmut Leppien, der neue Direktor der Kölner Kunsthalle, in seiner Eröffnungsrede zur Ausstellung "Jetzt." gekommen. Da platzte die Bombe. Da entleerten drei Feuerlöscher ihren übelriechenden atembeklemmenden Inhalt über die Versammelten. Der Saal war vernebelt, wir flüchteten ins Freie, klopften uns den grauen Puder aus Haar und Kleidern. Für die, die hinten saßen, muß das ganz schön komisch ausgesehen haben. Es gab ein paar Lacher. Etliche dachten, das gehöre zum Eröffnungsprogramm. Die Ehrengäste in den ersten Reihen hatte es am schlimmsten getroffen. Der OB, der nach der Eröffnungsrede den Kölner Kunstpreis an Bernard Schultze überreichen sollte, war, was ihm niemand verdenken kann, nach Hause gefahren. Bernard Schultze, der den Preis bestimmt verdient hat, vorausgesetzt, daß man Kunstpreise als Institution für vertretbar hält, wird den Scheck und die Urkunde per Post zugestellt bekommen. Großer Schaden ist nicht entstanden. Die Ausstellung in der Kölner Kunsthalle nimmt ihren Lauf. Nur Helmut Leppien hat seine Rede nicht zu Ende gehalten, aber was er zu sagen hatte, kann man auch im Katalog nachlesen.

In der Tagesschau sieht man gerade, wie in Moskau die drei jungen Leute, die gegen die Inhaftierung russischer Schriftsteller protestierten, wegen Rowdytums verurteilt wurden. Wogegen protestierten die Kölner Ruhestörer? Gegen die Kunst, die Leppien ausstellt, oder gegen die Nichtkunst, die er ausstellt, oder daß er überhaupt ausstellt, oder gegen die Systemimmanenz aller solcher öffentlichen musealen Darbietungen?

Die Boys von Beuys

Nichts dergleichen, kein Protest, auch kein Ulk, die beiden Jugendlichen haben mit den Feuerlöschern eine künstlerische Aktion durchgeführt, sie sind verärgert, daß man ihre Absichten nicht verstanden hat. Natürlich soll man die Störaktivisten nicht vor den Kadi bringen, und es ist schlechter Stil, wenn Museumsleute Polizei ins Haus holen. Man soll sich aber auch die Störer nicht ins Haus holen. Leppien bewahrte Contenance, das haben die Männer, die von Berufs wegen kulturelle Veranstaltungen inszenieren, inzwischen gelernt, das gehört zum Berufsrisiko. Aber er wurde blaß, weil er wußte, wer ihm die Eröffnung gemein und brutal verdorben hatte, keine ahnungslosen Jungens von der Straße und keine refüsierten Künstler, sondern Angehörige der Düsseldorfer Lidl-Akademie, jener Gruppe von Beuys-Jüngern, die auch schon die Düsseldorfer Kunstakademie erfolgreich verunsichert hat. Lidl gefällt sich offenbar in der Rolle einer rheinischen Kunstmafia, einer Mafia im Miniformat, mit der man so oder so paktieren muß. Wird sie nicht eingeladen, dann ist der Teufel los. Aber Lidl wurde zur Ausstellung eingeladen, Lidl hat einen Raum in der Kunsthalle gestaltet. Und die Feuerlöscher traten trotzdem in Aktion. In eine künstlerische Aktion, versteht sich. Mit ein paar Phrasen läßt sich Brutalität als künstlerische Aktion kaschieren. Eine Aktion, die auf Verneinung und Brüskierung tradierter Kunstformen zielt, ist künstlerisch legitimiert.