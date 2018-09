Von Sepp Binder

Bevor die Marseillaise im Eisstadion von St. Ulrich ertönte und die Trikolore für die beiden Weltbesten Slalomakrobaten, Jean-Noel Augen und Patrick Rüssel, und das Sternenbanner für den 26jährigen Studenten der Colorado University, Bill Kidd, gehißt wurden, stolperten die drei Skikönige mit Beatlefrisur über Teppichfalten und verirrten sich im Protokoll.

Der zwanzigjährige Hotelierssohn Augert aus La Toussuire in Savoyen meint später zu seinem Beinahe-Kniefall vor dem Präsidenten des Internationalen Skiverbandes (FIS), Marc Hodler: „Auf Skiern bin ich sicherer.“ Und sein drei Jahre älterer Landsmann aus Chamonix, Rüssel (ich traf ihn hinterher im Informationszentrum der französischen Skifabrik. Rossignol, in der sein Vater einer der Direktoren ist) lachte: „Im Stangenwald von insgesamt 140 Toren fand ich mich besser zurecht als in der FIS-Liturgie für die Siegerehrung.“

Was die beiden Franzosen am Slalomhang auf der bis 48 Grad steilen Eispiste demonstrierten, hatte kein anderer der 51 Weltklasseathleten auf Skiern zu überbieten. Gebündelte Energie vor dem Countdown, mit explosivem Katapultstart durch die Schranke der Zeitmessung, so stürzten sie sich aggressiv auf die ersten Stangen des Slalomgewirrs, die wie von einem Wirbelsturm gepackt durch die Luft surrten. Augert, der noch unmittelbar vor den Titelkämpfen in Corbier 1500 Tore Riesenslalom und 800 Tore Spezialslalom trainiert hatte, und Rüssel sind die Meister einer Slalomtechnik, die an artistischer Perfektion, Schnellkraft und Draufgängertum kaum noch zu überbieten ist:

Riskante Rückenlage, die eine Verlagerung des Schwer- und Drehpunktes auf den hinteren Skiteil bewirkt, selbst auf extremen Steilstücken, Schubkraft und Beschleunigung noch aus der tiefsten Hocke heraus, Jet-Schleuderschwung aus den Knien gesteuert – die Wedeltechnik des österreichischen Skipapstes Kruckenhauser, die Toni Sailer einst drei Goldmedaillen und drei Weltmeistertitel einbrachte, ist am Grödener Weltmeisterschaftshang endgültig gestorben. Dagegen haben die Franzosen die Umsteigetechnik vom Innen- auf den Außenski ohne zeitraubenden Hüftknick (an Jean-Claude Killy, der sich mit seinen Brettern inzwischen unter die Dollarmillionäre geschwungen hat, zuerst bewundert) zur Idealhaltung auf den Slalompisten verfeinert.

Doch nicht nur geschmeidige Technik und katzenhafte Eleganz, Tagesform und Kondition entschieden in dem ladinischen Dolomitental über Sieg und Niederlage. Psychische Kraft und Selbstbewußtsein wurden wie kaum zuvor zum entscheidenden Faktor für die Ski-Nationalkader.

Das französische Team war mit der unzerstörbaren Überzeugung, die Vertreter der „Grande Nation“ im alpinen Skisport zu sein, ins Wolkensteiner Hotel „Genziana“ gezogen. Schon Anfang Januar waren die Franzosen im Nervenkrieg gegen die Österreicher zum Angriff übergegangen. Rüssel damals frech-fröhlich: „Ich werde Weltmeister, und sollte ich nicht gewinnen, dann siegen Augert oder Penz. Wir sind nicht zu schlagen.“ Slalom-As Rüssel prahlte nicht: Er gewann in Wengen, Kitzbühel, Megève, diesen wichtigen Stationen auf der internationalen Route des Skizirkus; in der Weltmeisterschaft wurde er zweiter hinter Augert.