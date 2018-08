Die seit Jahren schwelende Krise in Laos ist in ein gefährliches Stadium getreten. Nach der Rückeroberung der strategisch wichtigen Hochebene der Tonkrüge durch nordvietnamesische Streitkräfte werden in der laotischen Hauptstadt Vientiane weitere Vorstöße der Nordvietnamesen erwartet. Die Hochebene war den laotischen Regierungstruppen in einer zehntägigen großangelegten Offensive von nordvietnamesischen Eliteeinheiten entrissen worden.

Die Angaben, die in Vientiane über die Zahl der Angreifer gemacht wurden, schwanken stark. Die nordvietnamesische Nachrichtenagentur VNA behauptete, an der Eroberung des Gebietes, das im Einzugsbereich des Ho-Tschi-Minh-Pfades liegt, seien überhaupt keine Nordvietnamesen beteiligt gewesen. Laut VNA wurde der Sieg von den kommunistischen Pathet-Lao errungen.

In den letzten Tagen flogen amerikanische Kampfflugzeuge vom Typ B-52 immer wieder Luftangriffe, um den Vormarsch des Gegners zu bremsen. Sowohl der Angriff der Nordvietnamesen auf die Hochebene als auch die Bombardements durch amerikanische Truppen verstoßen gegen das Genfer Abkommen von 1962, das jede Form ausländischer militärischer Intervention in Laos verbietet.

Der laotische Premierminister Prinz Souvannah Phouma bezeichnete die augenblickliche kommunistische Offensive als die schwerste, die sein Land bisher erlebt habe. Auf einer Pressekonferenz betonte der Prinz jedoch, daß er unter keinen Umständen amerikanische Bodentruppen zur Unterstützung anfordern werde. Die militärische Präsenz der Amerikaner in Laos beschränkt sich zur Zeit auf etwa 400 „zivile Berater“, die im Dienste der CIA laotische Soldaten ausbilden und zum Teil auch in den Kampf führen. Die amerikanische Ausbildungstruppe setzt sich zum großen Teil aus den „grünen Baretten“ zusammen, die über Vietnam-Erfahrung verfügen.

Der Einsatz amerikanischer Bombenflugzeuge in dem laotischen Konflikt hat in Washington einige Unruhe ausgelöst. Der Führer der Opposition im Senat, Mike Mansfield, meinte, es sei „noch notwendiger als zuvor“, daß die Nixon-Regierung eine Veröffentlichung der Protokolle des Senats-Hearings über die amerikanische Präsenz in Laos gestatte. Den Einsatz amerikanischer Fernbomber bezeichnete Mansfield als eine Eskalation, „die gewöhnlich eine Eskalation erzeugt“. Der US-Senator Frank Church erklärte in einer Rede vor dem Senat, daß amerikanische Streitkräfte ohne vertragliche oder parlamentarische Ermächtigung in Laos operierten. „Es ist Zeit“, sagte Church, „daß das amerikanische Volk die Wahrheit – die ganze Wahrheit – von seiner Regierung erfährt.“