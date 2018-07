Der Fiskus greift dem Aktienbesitzer ungenierter in die Tasche als jedem anderen Sparer. Warum wird er zweimal zur Kasse gebeten?

Keine Angst vor der Börse. Solche und ähnliche Titel verwenden Autoren und Verlage gern, wenn sie Bücher über die Möglichkeiten der Geldanlage in Aktien auf den Markt bringen. Sie gehen mit Recht davon aus, daß die Mehrzahl der kleinen Sparer eine nahezu unüberwindliche Scheu vor diesen „Tempeln des Kapitalismus“ hat.

In der Vorstellung der meisten Deutschen ist die Börse immer noch ein geheimnisumwitterter Ort, an den sich nur mit allen Wassern gewaschene Spekulanten wagen. Daß man Aktien fast ebenso einfach und problemlos am Bankschalter erwerben kann wie eine Fahrkarte nach München im Reisebüro, ist noch weithin unbekannt.

Falsche Vorstellungen von der Aktie macht sich offenbar aber nicht nur der kleine Mann, der sich scheut, die gleichen Papiere zu kaufen, mit denen millionenschwere Männer wie Abs, Flick oder Quandt ihre Geschäfte machen, sondern auch der Fiskus.

Wie sonst könnte man es erklären, daß das Finanzamt jeden kleinen Aktionär wie einen Großkapitalisten behandelt? Unsere Steuergesetze jedenfalls kennen keinen Unterschied. Der Staat greift kleinen und großen Aktienbesitzern ungenierter in die Tasche als jedem anderen Sparer.

Diese diskriminierende Behandlung ist noch ein Relikt aus den Zeiten, in denen der Aktienbesitz tatsächlich das Privileg einer ganz dünnen Schicht von Großkapitalisten war.

Der Gewinn, der mit Hilfe des Kapitals erwirtschaftet wird, das ein Sparer einer Aktiengesellschaft zur Verfügung gestellt hat, wird zweimal besteuert: einmal bei der Gesellschaft selber über die Körperschaftsteuer, zum anderen beim Aktionär, dessen Dividende bei der Auszahlung um 25 Prozent Kapitalertragsteuer gekürzt wird. In der Bundesrepublik gilt ein gespaltener Körperschaftssteuersatz: Gewinnanteile einer Aktiengesellschaft, die das Unternehmen nicht an seine Eigentümer ausschüttet, sondern zur Finanzierung notwendiger Investitionen einbehält, werden mit 51 Prozent besteuert. Den Teil des Gewinns, der an die Aktionäre ausgeschüttet wird, behandelt der Fiskus milder. Er wird nur um 15 Prozent beschnitten.