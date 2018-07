Von M.Y. Cho

Das befohlene Chaos“ – „Maos letzte Revolution“ – „Maos persönliche Revolution“ – „Maos zweite Revolution“ – so lauten westliche Bezeichnungen für die „Große Proletarische Kulturrevolution“ in China. Sie spiegeln das verworrene Bild wider, das sich der ganzen Welt außerhalb Chinas in den letzten der sechziger Jahre darbot. Nun, da sich der Staub zunächst einmal gelegt hat, ist die nüchterne Lektüre einiger ausgewählter Bücher über die Kulturrevolution angebracht.

Als eine der ersten ernsthaften Analysen erschien

Klaus Mehnert: „Maos zweite Revolution – Dokumente des Sommers und Herbstes 1966“; Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1966; 115 S., 8,– DM,

zu einem Zeitpunkt, da sich die Kulturrevolution gerade voll entfaltet hatte. Mehnert versuchte an Hand der 15 „Schlüsseldokumente“, die sein Büchlein enthält, das wahre Chinabild zu erkennen. Inzwischen sind unzählige Informationen dazugekommen. Mehnerts damals neue Entdeckungen sind heute in mancher Beziehung überholt, aber aus der zeitlichen Distanz wirken sie auch viel aufschlußreicher. – Es ist erstaunlich, wie sehr der Autor schon damals, als die Armee noch ihre Neutralität wahrte, von ihrer großen Rolle in der Kulturrevolution überzeugt war. Er merkte, daß das Organ der chinesischen Befreiungsarmee gegenüber der Parteizeitung führend war, druckte doch diese die Leitartikel und sonstigen wichtigen Aufsätze der Armeezeitung nach – „ein völliges Novum in der Geschichte des Totalitarismus“, dem doch der Primat der Partei gegenüber der Armee eigen ist. Mehnert glaubte sogar gewisse Anzeichen zu sehen, daß die Armee bei dem Entstehen der Roten Garden Pate gestanden habe.

Liquidierte Stalin die Revolutionäre zugunsten der Bürokraten und Apparatschiki, so liquidierten Mao und Liu die letzteren zugunsten der ersteren. Nach Mehnert sind „in einer Beziehung“ die sowjetischen Kommunisten, die von den Chinesen als „Revisionisten“ abgestempelt werden, „Marxens getreuere Schüler“, hätten sie doch erkannt, daß man erst die materielle Umgebung ändern muß, bevor man das menschliche Bewußtsein ändern kann. Mao dagegen stelle Marx auf den Kopf und fordere zunächst die Veränderung des Bewußtseins mittels „Dauerrevolution und Dauererregung“.

Der Autor neigt der sowjetischen These zu, daß die Kulturrevolution weder mit Kultur noch mit Revolution etwas zu tun habe und nur die Armut verewigen helfe. Es ist bedauerlich, daß auch ein profunder Asienkenner wie Mehnert die chinesische Verurteilung des Ökonomismus und des Profitstrebens nicht aus der Vergangenheit heraus interpretiert hat, in der Korruption und ungerechte Besitzverteilung in China gang und gäbe waren. Auch hat er leider nicht den chinesischen (und asiatischen) Puritanismus berücksichtigt. Schließlich lautete eine der Hauptparolen während der Kulturrevolution: „Revolution machen und Produktion beschleunigen!“