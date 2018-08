Köln Bis zum 25. März, Galerie Gmurzynska: „Russische Avantgarde in Moskau heute“

150 Arbeiten von neun Moskauer Künstlern aus der Generation der Dreißig- bis Vierzigjährigen – so umfangreich und so eindeutig in der Ablehnung des sozialistischen Realismus, der sich im russischen Beitrag zur Biennale in Venedig und in jeder offiziellen Darbietung heutiger russischer Kunst als die oberste Maxime zu erkennen gibt, sind russische Künstler in der Bundesrepublik noch nicht in Erscheinung getreten. Vorurteile werden abgebaut, Surrealismus, Pbantastik, die Darlegung erotischer Mechanismen, ironische oder aggressive Umweltanalysen, der Sinn für Absurdität sind keine westlichen Privilegien. Anatolij Brusilowkij zeigt brillante surrealistische Collagen, seine vielgliedrige Frau im Sessel ist fast so schön und makaber wie eine Schöne von Paul Wunderlich, das Männergesicht aus Kirschen und Beeren darf man als eine direkte Huldigung an den Erzphantasten Archimboldi verstehen, der also auch für die Moskauer Jungen zu einer Vaterfigur geworden ist. Ulo Sooster zeichnet erotische Wunsch- und Alpträume, „Lippen in Lippen“, das „Mädchenpferd“, ein Affront gegen die Anatomie und das Naturstudium der Akademien. Wladimir Jakowlew bietet brutalisierten Expressionismus. Ilja Kabakow, das stärkste Talent unter den Ausgestellten, bewegt sich im russischen Alltagsmilieu, das er unauffällig, in pseudorealistischer Manier und mit freundlicher Ironie mit Buntstiften aufs Papier strichelt. Von Ernst Neizwestnyj, er wird als einer der besten russischen Bildhauer und Protagonist einer modern orientierten Kunst in Moskau vorgestellt, sieht man einige pathetisch monumentale Zeichnungen der Gigantomachie. Ist die Ausstellung repräsentativ für die Situation in der Sowjetunion oder wenigstens für eine progressive Minderheit unter den jüngeren Künstlern? Im Katalog kann man einiges Erstaunliche darüber nachlesen. Danach gehört beispielsweise Brusilewskij „zu dem Kreis jener junger Moskauer Künstler, die aus Protest gegen den offiziellen Akademismus die Kontakte mit der europäisch orientierten modernen Kunst erneuerten“, seine Arbeiten werden bezeichnet als „Proben aus dem vielseitigen und komplizierten Geschehen in der heutigen jungen Sowjetkunst, die besonders in Moskau ein breites Hinterland von Talenten besitzt“. Aber diese russische Avantgarde, soweit es sie gibt, wird offiziell nicht nur nicht zur Kenntnis genommen, sondern nach Kräften unterdrückt. Die Kölner Ausstellung ist inoffiziell zustande gekommen. Gottfried Sello

Weiterhin im Programm:

Dortmund Bis zum 15. März, Museum am Ostwall: „Kompaß West Coast USA“

Los Angeles werde in den 70er Jahren New York als Kunststadt überrunden, orakelt Jean Leering, der Kompaß IV konzipiert hat: Kunst an der pazifischen Küste von 1945 bis heute.

Köln Bis zum 18. Mai, Kunsthalle: „Jetzt.“ „Jetzt.“ will zeigen, was auf dem Gebiet der Künste in Deutschland geschieht. Zeitliche Begrenzung: seit 1965. Neben Malerei und Plastik auch Environments und, im Rahmenprogramm der ständigen Ausstellung, zusätzliche Aktionen, Filme und Konzerte.