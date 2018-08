Inhalt Seite 1 — Nicht mehr auf de Gaulles Spuren Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Ernst Weisenfeld

Paris, im Februar

Die Zeiten liegen lange zurück, in denen man die Wertbeständigkeit der französisch-amerikanischen Freundschaft allein an der kleinen Marmortafel demonstrieren konnte, die am Place de la Concorde angebracht ist und den Ausspruch des Generals Pershing festhält, der 1918 die amerikanischen Truppen in Frankreich führte: „Lafayette, da sind wir!“

Gewiß kann jeder Versuch, die Beziehungen zwischen beiden Ländern zu verbessern, von der Erwartung ausgehen, daß solche Gefühle zwar verschüttet wurden, aber durchaus wieder freizulegen sind. Das tut auch Georges Pompidou, wenn er darauf hinweist, sein erster Staatsbesuch gelte keineswegs zufällig dem Land, das in Frankreich immer seinen ältesten Verbündeten gesehen habe. Zwei Monate intensiver Vorarbeiten seiner Public-Relations-Spezialisten haben ihm jedoch klargemacht, wie schwer die Aufgabe ist.

Zur Unzeit kamen die Affäre mit den israelischen Schnellbooten, die sich heimlich aus dem Hafen von Cherbourg stahlen, und das Geschäft mit den 110 Mirage-Jägern für Libyen. Die Berichte der diplomatischen und konsularischen Vertretungen Frankreichs in den USA ließen seither Demonstrationen, ja sogar Ausschreitungen gegen den Staatspräsidenten befürchten. In Paris wäre man schon zufrieden, wenn die Reise normal verliefe.

Frankreich erwartet von den USA eine ganze Reihe Gefälligkeiten: wissenschaftliche, technische, wirtschaftliche, militärische und politische. Nur möchte es keinen sichtbaren politischen Preis dafür zahlen. Es könnte beispielsweise eine technische Hilfe bei der Herstellung kleiner Wasserstoffbomben sehr gut gebrauchen, will sie aber keineswegs mit einer Unterschrift unter den Atomsperrvertrag erkaufen oder dafür das aufgeben, was innerhalb der atlantischen Allianz seine „unabhängige Verteidigung“ bleiben soll.

Präsident Nixon hat gesagt, die Probleme, die es zwischen ihm und Pompidou gebe, seien vor allem NATO- und Nahost-Fragen. Ohne Zweifel sind sie drängender als die Ost-West-Beziehungen oder die technische Zusammenarbeit oder Vietnam oder gar der englische Beitritt zum Gemeinsamen Markt. In den beiden letzten Punkten, die so lange strittig waren, haben sich Washington und Paris formell erheblich angenähert, nicht zuletzt, weil sich die außenpolitische Doktrin der Vereinigten Staaten gewandelt hat. In die Frage, welche Konstruktion Westeuropa bekommen soll, will sich Washington nicht mehr einmischen. Und andererseits kann Pompidou überall sagen, daß er heute schon von dem späteren Beitritt Englands zum Gemeinsamen Markt ausgehe. Aber das Interesse daran, daß dieser Beitritt auch tatsächlich zustande kommt, ist in Washington und Paris doch sehr verschieden.