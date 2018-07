Von Theo Romahn

Das Morgen- und Abendhappening in unseren Städten, die hilflose Autoprozession von Ampelstau zu Ampelstau, wird bald nicht mehr stattfinden. Künftig fahren Autos auf Bahnen nonstop mit 80 km/st durch die Städte. Weder nonstop noch Rechts- oder Linksabbieger hemmen den Fahrzeugstrom. Der öffentliche Nahverkehr, noch vor kurzem in der Schlagzeile einer Tageszeitung als „Schlachtviehtransport“ klassifiziert, bietet in klimatisierten Einzelkabinen einen besseren Fahrkomfort als der eigene Wagen und fährt schneller und billiger. In den Städten steigt die Verkehrssicherheit; um mehr als 40 Prozent sinkt die Todesrate der Fußgänger.

Diese Aussichten bietet ein neues Verkehrssystem für Städte, vorgestellt von einer Forschungsgruppe von Verkehrs-Stadtplanern und Wertanalytikern, die sieben Jahre lang Stadtverkehr, Städtebau und Verkehrssicherheit als komplexes System untersucht haben.

Die Ausgangssituation: Mehr als zwei Drittel aller Verkehrsunfälle sind Folgen des Gegenverkehrs mit seinen Risiken beim Oberholen und Abbiegen.

Die Gewohnheit, Kraftfahrzeug- und Fußgängerströme kreuzen zu lassen, bezahlten 1968 insgesamt 5340 Fußgänger mit dem Leben.

Verkehrsjuristen sind gezwungen, Menschen Schuld nachzuweisen, die aus einem Straßensystem resultiert, das im 18. Jahrhundert entstand, als das Pferdefuhrwerk mit vier km/st im Verkehr dominierte. Der heutige Zustand ist die Folge von jahrzehntelangen Fehlentwicklungen im Städtebau, deren eine Ursache die Fehleinschätzung des Kraftfahrzeuges und seiner Auswirkungen auf die Stadt war.