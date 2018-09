Inhalt Seite 1 — Abwehr mit Lücken Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Carl-Christian Kaiser

Bonn, im März

Was fürs erste getan werden konnte, ist getan worden: Seit den Flugzeuganschlägen in München und Frankfurt kontrolliert der Zoll auch Transitpassagiere, die kein Visum brauchen; Polizei und Bundesgrenzschutz sichern nach Israel bestimmte Maschinen; bei Post, Gepäck und Frachtstücken werden Stichproben gemacht. Die Grenzbeamten blättern gründlicher als je zuvor in Pässen und Ausweisen, und für die Erteilung von Sichtvermerken, zumal durch die deutschen Konsulate in den arabischen Ländern, gilt der Grundsatz, daß dabei Sicherheitsgesichtspunkte und Sicherheitsinformationen eine größere Rolle als bisher zu spielen haben.

Daß weder das Bundesinnenministerium noch das Auswärtige Amt zu näheren Auskünften über den praktischen Vollzug jenes Grundsatzes bereit sind, ist Absicht. Wie die amerikanischen Fluggesellschaften bei ihren Vorkehrungen gegen die Entführung von Maschinen nach Kuba wollen sie einen „Verunsicherungseffekt“ erzielen, der auf dem Prinzip aufbaut: stets von einer Fülle von Maßnahmen sprechen, aber nie Einzelheiten mitteilen.

Freimütig wird allerdings eingeräumt, daß diese erste Abwehrlinie dünn ist. Das 1965 erlassene Ausländergesetz ist großzügig, und zwar auf doppelte Weise: es enthält sehr viele „Darf“- und „Kann“-Bestimmungen, die sich sowohl zugunsten mißtrauischer Ausländerbehörden wie der Ausländer auslegen lassen, die in der Bundesrepublik längeren Aufenthalt samt den damit verbundenen Rechten begehren. Nach welcher Seite sich die Waage in der täglichen Praxis nun geneigt hat, ist nur schwer zu beurteilen. Einen Fingerzeig bietet immerhin die Bemerkung von Bundesinnenminister Genscher, daß das Gesetz bei konsequenter, und das Heißt strengerer Anwendung, durchaus wirksam sein könne.

Diese Äußerung deutet ein Versäumnis an: Es ist wenig geschehen, um die Liberalität, die das Gesetz kennzeichnet, gegen Mißbrauch zu schützen. Dies ist zunächst ein quantitatives und technisches, Problem. Im Vergleich zu jenen rund 1,9 Millionen Ausländern, die sich in der Bundesrepublik aufhalten, sind die für sie zuständigen Beamten ein verschwindend kleines Häuflein. In der Münchner Ausländerbehörde kommt zum Beispiel ein Sachbearbeiter auf 4000 Ausländer; genügend sprachkundige Beamte fehlen ohnehin. Das zentrale Ausländerregister des Bundesverwaltungsamts in Köln, das auch für die Kriminalpolizei und den Verfassungsschutz von großem Wert wäre, verfügt über keinen leistungsfähigen Computer; er soll erst jetzt beschafft werden. Offen bleibt dann freilich immer noch die Frage, wie jenen Ausländern beizukommen wäre, die ihrer Meldepflicht absichtlich oder aus Saumseligkeit nicht genügen.

Das eigentliche Problem ist jedoch, wie eine kleine Gruppe von Ausländern daran gehindert werden kann, die weiten Maschen des Gesetzes zu extremer politischer Tätigkeit zu nützen. Grob gesagt, kann der Verfassungsschutz nur in Funktion treten, wenn die verfassungsmäßige Ordnung der Bundesrepublik gefährdet ist.