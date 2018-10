Am 1. Tag Stadtrundfahrt in Neapel; am 2 Tag Besichtigung von Pompeji; am 3. Tag Sparkassenbesuch und Besichtigung der Griechentempel inPaestum; am 4. Tag Besichtigung der Ausgrabungen in Policoro und einer durch die Landreform gewonnenen Siedlung sowie der Obstzentrale Metaponto und einer Muste siedlung; am 5. Tag Besuch im Nationalmuseum Tarent sowie in den Stahlwerken Italsider und in den Petrochemischen Werken bei Brindisi; am 6. Tag Besichtigung derTrullisiedlung und der Brauerei in Bari; am 7 lag Besuch in der Ciap Berufsschule und m der Sparkasse, im Stauferschloß Castei del Monte und in der Seefahrerkirche m Tram; am 8 lag Rückflu- — Ein verlockendes Programm für eine Bildungsreise. Preis: pro Person600Mark. Wer wollte da nicht mit von der Partie sein? Der Veranstalter: der Württembergische Sparkassen- und Giroverband in Stuttgart; die Teilnehmer: fünfundzwanzig Landrate und zweiOberbürgermeister sowie fünfzehn schwabische Ehefrauen; die Finanzierung: OmniDUSkosten zahlt der Verband aus den Geldern der Sparer; Reisekosten, Übernachtungskosten und Tagegelder der Landräte und Oberbürgermeister zahlen die Krcissparkassen und Städtischen Sparkassen aus den Geldern der Sparer; einige Mittag- oder Abendessen zahlen italienische Sparkassen und Verbände aus Geldern ihrer Sparer oder Mitglieder.

Präsident Karl Stolz, vor wenigen Jahren noch Landrat in Ludwigsburg und dann von den anderen Landräten im Verwaltungsrat des Württembergischen Sparkassen- und Giroverbandes zum Präsidenten gewählt, findet das alles ganz in Ordnung. In der Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft müßten die Sparkassen den Kontakt zu vergleichbaren Kreditinstituten in den anderen Ländern herstellen, meinte er ganz EWG like.

Daß sich dafür der württembergische Verband der eine der industriereichsten Landschaften der Bundesrepublik zu betreuen hat, ausgerechnet das wirtschaftlich unterentwickelte Kalabrien ausgewählt hat, sind nicht alle sparsamen Schwaben gewillt zu begreifen. Noch viel größere Überraschung hat es bei ihnen aber ausgelöst, daß die württembergischen Sparkassengewaltigen laut Programm m Süditalien nur zwei Sparkassen, nämlich die in Cosenza und die in Bari, besucht und sich dann auch noch zum, Essen haben einladen lassen. Da man im Bankgewerbe nicht gern Schulden macht, haben die wackeren Schwaben zum Dank aus ihren Sparergeldern einen Empfang für ihre Ehefrauen und für ihre italienischen Partner im Grand Hotel delle Nazioni finanziert. Besonders im Stuttgarter Landtag scheint sich der Eindruck festgefressen zu haoen, cialS eine Reise solcher Art mehr historischen Charakter als Spareffekt habe. Ein Volksvertreter wa°te es sogar, nicht nur hinter den verschlossenen Türen des Finanzausschusses, sondern auch im Plenarsaal nach den Gründen für diesen "Währungsausgleich" zu fragen. Damit wurde die Reise aus dem Etat für die Führungskräfte des Sparkassenverbandes aber zur Sache der Volkssparer. Deshalb muß nun das baden württembergische Innenministerium als Rechtsaufsichtsbehörde die ganze Reise noch einmal nachkalkuheren. Unter Umständen könnten die Chefs der Sparkassen ja den Reisebüros die Preise für ähnliche Reisen verdorben haben - Immerhin haben die Landräte ihre Landsleute gelehrt, wie man am besten spart. Frieder Kernen