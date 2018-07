Nordbank: Kein Gewinn

Um der Nordbank AG, Hamburg, ein solides Fundament zu schaffen, haben die beiden Großaktionäre (Merck, Finck & Co. und Neue Sparcasse von 1864 in Hamburg) per 30. September 1969 für eine Bilanzsumme von 100 Millionen Mark gesorgt. Die am 1. Juli 1968 gegründete Nordbank kann für ihr erstes volles Geschäftsjahrnoch keinen Gewinn ausweisen. Da die innere Stärkung Vorrang hat, sollen auch künftig steuerpflichtige und ausschüttungsfähige Gewinne tunlichst vermieden werden.

Hamburgische Landesbank: Sehr privat

Wesentliches Merkmal der Entwicklung in 1969 ist die kräftige Zunahme des Geschäfts mit der Privatkundschaft. Die Forderungen an diese Kunden sind um 455,4 Millionen Mark auf 2,7 Milliarden Mark gestiegen. Mit einem Zuwachs um 410,7 Millionen (+ 11,6 Prozent) auf fast 4 Milliarden Mark Bilanzsumme per Ende 1969 hat das Institut alle bisherigen Ergebnisse übertroffen.

Berliner Bank: Extreme

1969 war das schwierigste Jahr in der Geschichte der Berliner Bank AG, Berlin, aber auch zugleich eines der – erfolgreichsten; Es war nach den Worten von Vorstandsmitglied Alfred Hansi ein Jahr der Extreme. Kredite an Kunden erhöhten sich um 37 Prozent auf 1,2 Milliarden Mark. Die Bilanzsumme stieg auf 2,3 (2,1) Milliarden Mark. Für 1969 bleibt es bei einer Dividende von 16 Prozent.

Stadtsparkasse Dortmund: Hoher Einlagenzuwachs