Wir sind heimgekehrt in eine wunderbare Stadt. Sie ist alt, sie ist neu, sie ist klein, sie ist groß; voll Traditionen, voll Umbruch, voll Lebendigkeit. Das Schönste an ihr ist aber wohl das offene Herz, mit dem hier Fremde aufgenommen werden. Ich weiß das, denn ich war selber fremd, und jetzt beim zweiten Kommen ist es Heimkehr.

Für viele freilich ist das ganz anders – sie sind nicht nur beim Ankommen Fremde, sondern auch noch beim Abreisen. Man kann es deutlich sehen, wenn sie auf dem Bahnhof stehen, umgeben von nigelnagelneuen Koffern, von Kopf bis Fuß neu eingekleidet. Ihr Geld werden sie vorweggeschickt haben, nach Sizilien, nach Griechenland, nach Portugal und Jugoslawien, irgendwohin, wo es dringend gebraucht wird.

Dafür nimmt man das auf sich, dieses Leben im Nebel, hier in dieser Stadt, in der man eine fremde Sprache lernen muß und in der die Menschen es auf der Straße eilig haben, nicht wie im Süden, mit Zeit zum Schwätzen, Zeit zum einfach Dasitzen und Schauen.

Hier gibt es also Menschen, die fahren im Geiste immer nur weg von uns. Ihre Zeit hier bedeutet leiden und Geld machen. Wäre es nicht möglich, sie (ein wenig mehr) aufzunehmen?

Eine Mutter von vielen Kindern begann eines Tages einen Versuch. Sie kann natürlich nicht viel tun, aber sie trifft manchmal die Betreuer dieser fremden Gruppen, und dann beraten sie. Einmal, im Dezember, hat sie mit Hilfe der Kirchen einen Nachmittag eingerichtet, an dem vierhundert Menschen sich trafen. Es gab ein spanisches Theaterstück zu dieser Gelegenheit.

Das hört sich verhältnismäßig leicht an, aber es gab viele Schwierigkeiten zu überwinden. Das Stück mußte für fünf Sprachen verständlich sein, die Proben konnten nie vollständig stattfinden, denn alle hundert Mitspieler waren in Tag- und Nachtschichten auf die Stadt verteilt. Zum Schluß aber, am Sonntag, geschah ein kleines Wunder: Das Spiel gelang.

Eine von uns verbrachte einmal ihren Urlaub in Griechenland. Sie lebte als Gast in einer großen Familie in einem kleinen Ort. Jeden Samstag entzündete die Großmutter eine Öllampe, und unter ihrem Schein erwarteten sie gemeinsam den Sonntag. Längst vergessen geglaubte Kindheitsgeborgenheit erfuhr sie dort neu, und sie überlegte, wie sie ihren Kindern irgend etwas davon vermitteln könnte. Dann fiel ihr ein, daß ja diese gleichen Menschen mit ihrer Wärme und ihrer südlichen Unmittelbarkeit in unserer Mitte leben. So begann sie ein bescheidenes griechisch-deutsches Fest vorzubereiten.