Als der Berliner Schulsenator in der vergangenen Woche sein Amt niederlegte, meinte Kultusminister Vogel von Rheinland-Pfalz, Carl-Heinz Evers überlasse manchen Kollegen aus der Kultusministerrunde seinem schlechten Gewissen. Wer die Gründe, die Evers zu seinem Rücktritt veranlaßten, akzeptiert, der fragt sich in der Tat, warum bisher nur einer die Konsequenzen zog, warum nicht schon längst mehr Kultusministersessel vakant sind, und der fragt zusammen mit den Studenten weiter: „Ist die Priorität der Bildungspolitik nur leeres Geschwätz?“

Carl-Heinz Evers trat zurück, weil er es unerträglich fand, „einerseits die Bedeutsamkeit des Ausbaus des Bildungswesens immer wieder zu betonen und andererseits in finanzpolitischen Entscheidungen genau gegenteilig zu verfahren“. Der konkrete Anlaß war der Beschluß des Berliner Senats über die mittelfristige Finanzplanung, in dem nichts von Evers’ Schulplanung für die Jahre 1971 bis 1975 berücksichtigt worden war. Wegen seiner maßvollen Forderungen war dieser Plan von der pädagogisch informierten Berliner Öffentlichkeit schon als Absage an eine dynamische Weiterentwicklung des Berliner Schulwesens gewertet worden.

„Daß ich an dieser Planung keine Abstriche hinnehmen konnte“, erklärte der Berliner Schulsenator jetzt, „mag folgendes Beispiel deutlich machen: Allein für den Bezirk Charlottenburg steigt der Bedarf an Klassenräumen für die Oberschulen von heute bis 1978 von 185 auf 320 Räume. Wenn diese Räume früh genug erstellt sein sollen, müssen sie bereits jetzt in der Planung vorgesehen werden. Daran führt kein Weg vorbei, wenn es in den nächsten Jahren in Berlin nicht ein Schulchaos geben soll.“

Evers mußte das Eingeständnis, daß in absehbarer Zeit nicht einmal kleine Fortschritte möglich sein würden (wie zum Beispiel die Senkung der Klassenfrequenzen an den Grundschulen von jetzt 35 auf 32 Schüler pro Klasse), mehr erbittern als irgendeinen anderen Kultusminister. Denn er galt weit über die Grenzen Berlins hinaus als fähiger und ideenreicher Schulreformer und dazu noch als Herold sozialdemokratischer Bildungspolitik: Mit seinem Programm zog die SPD 1969 in den Wahlkampf. Vornehmlich ihm ist es zuzuschreiben, daß die Diskussion über die Gesamtschule und über das Vorschuljahr in der Bundesrepublik in Gang kam und Anhänger gefunden hat, die durch Evers’ Schulversuche für die Sache gewonnen wurden.

So sehr man seine Konsequenz bewundern und seinen Abschied bedauern mag – sein Rücktritt macht noch einen anderen Aspekt der Bildungspolitik deutlich, der nicht so banal ist, wie er zu klingen scheint: Wer sich in diesem Geschäft mit Kopf und Herz engagiert, wird verschlissen. Realisten haben längst ausgerechnet, daß Kultusminister in der Regel nicht länger als drei Jahre im Amt bleiben; Evers war mit über sieben Amtsjahren der Dienstälteste in der Kultusministerrunde.

Daß er nach so langer und genauer Kenntnis der Bildungsmisere und ihrer Ursachen keine Geduld mehr für politische Uneinsichtigkeiten aufbrachte, wäre nur verständlich; erklärbar wäre auch, daß er die Realitäten nicht mehr gebührend in Rechnung stellte. Aus der vorgefertigten Schematik der mittelfristigen Finanzplanung auszubrechen und den Bildungsaufgaben auch finanziell jene Priorität zu geben, die ihnen bisher nur in Feierstunden und Lippenbekenntnissen konzediert wird, ist aber nicht von heute auf morgen zu bewerkstelligen, das ist vielmehr ein politischer Erziehungsprozeß, dem zu wünschen gewesen wäre, daß Evers sich ihm noch länger gewidmet hätte.

Das wird jetzt von seinem Nachfolger, dem SPD-Abgeordneten Gerd Löffler, erwartet. Er engagierte sich seinerzeit mit großer Hingabe für das Berliner Universitätsgesetz und paukte es für seine Partei durch. Die gleiche Leidenschaft ist nun erwünscht für die Verwaltung des Nachlasses von Carl-Heinz Evers. Nina Grunenberg