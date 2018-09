ARD, Freitag, 6. März: „Hausabbruch“

Ja, so war es besser, so gewannen die Notizen vom Nachbarn endlich Authentizität. Statt die Alltagsakteure Kameras und Kabel vergessen zu machen, sie – mit mehr oder minder großem Erfolg – auf „natürlich“ zu stimmen und als diskret auszugeben, was durchaus öffentlich ist, machten Bittorf und Busse (Autor und Kameramann) in ihrer Reportage über einen Hausabbruch gar nicht erst den Versuch, dort Interieur vorzuspielen, wo es um Schaustellung ging.

Sie wollten wissen, was die Leute denken, die den Gewinn einer Innentoilette mit dem Verlust von Stammkneipe, Nachbarsklatsch und Großfamilienbindung eintauschen: keine Ratten mehr im Hinterhof (Ick loof ja zwischen de Ratten durch. Mir stört det nich, aber de Jungen, die stört det), aber auch keine Schwiegermutter, die das Essen bereit hat am Abend, sobald die Kinder nach Hause kommen. (Wenn Mutter mitkommt, küß ick ihr de Füße.) Sie waren neugierig, hatten ein Konzept, Bittorf und Busse, stellten Fragen – und die Leute spielten mit, erzählten mit einer Verve und Anschaulichkeit, daß der Betrachter am Bildschirm zu argwöhnen begann, die Dialoge aus dem Alexanderplatz Döblins seien ausnahmslos Stenogramme.

Dieser Oberhauswart Pohl (hat noch den Köpenicker Wilhelm Voigt gekannt, das war sein Nachbar) mit den Rattengeschichten und der Moritat vom Abbruchhaus! Und dann der Hausbesitzer Leicht, wie der ins Reden kam, als er den Kameras voraus durch Küchen und Wohnzimmer huschte (wird gesprengt, muß aber vorher alles besenrein sein), immerzu von Geld redete, dem Kachelofengeld und dem Geld für sein neues Haus, so weinerlich und so zäh wie eine Figur von Balzac, und hinter jedem Satz, den er sagte, stand festgefügt die Weltanschauung, das Geld und die Mühsal, Puritanismus aus Neukölln: Höchstens Studenten können ohne Arbeit sein.

Diese Reden zwischen. Kneipe und Straße, Küche und Abort, dem Blumenbild (oval) über der Kredenz und dem Kennedy-Photo über dem Ausguß so plastisch und zugleich, bei aller Fröhlichkeit, so schicksalsgläubig und so sehr bestimmt vom Willen zur großen Ergebenheit: Die früheren Kommunisten sind jetzt Nazis, und die Kommunisten sind ganz was anderes. Ne richtige feste Meinung hat sich hier niemand bilden können. Dafür wurde zu oft gewechselt.

Je gezielter man fragte, desto natürlicher sprachen die Leute: Jeder ein Cicerone, beredt und lehrhaft, sachlich so genau wie in der Diktion (die Gäste sterben ab im Winter, so kalt ist das hier, und wenn der Ofen noch so glüht, die gehen freiwillig wieder, die Gäste) – und dann erst der Chor, das Einander-Ergänzen und Einander-Verbessern, das Sich-Steigern und Sich-Überbieten bei einer Selbstmordgeschichte: wie da sekundenschnell ein Mosaik zusammenkam!

Ein vorzüglicher Film, abgewogen, human und gerecht: Gezeigt wurde, warum das Bessere (nur ne Innentoilette, sonst will ick ja nischt) noch nicht, in jedem Fall, das Gute ist. Momos