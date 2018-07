Für das Entsetzen des Lebens, dessen sich die meisten zum Glück nur manchmal, einige wenige aber, von inneren Mächten als Zeugen eingesetzt, immer bewußt sind, gibt es nur einen Trost: seine Einbeziehung in das Entsetzen vorangegangener Zeugen. Elias Canetti

Schwein gehabt

Die Material-Aktion des Wiener Antikünstlers Otto Muehl, bei dem am 16. Dezember in der staatlichen Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig die Eingeweide eines Schweines auf einer nackten Dame drapiert worden waren (DIE ZEIT Nr. 2/1970), bleibt ohne strafrechtliche Folgen. Die Braunschweiger Staatsanwaltschaft, die das Ermittlungsverfahren jetzt einstellte, fand nämlich heraus, daß Otto Muehl bei seinen. Aktionen sexuell völlig gleichgültig geblieben war. Ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Fleischbeschaugesetz wurde wegen Geringfügigkeit ebenfalls eingestellt.

Da sitzt der Wurm drin

Kürzlich hatte der Heidelberger Graphiker Klaus Staeck in Berlin die Annahme des Heinrich-Zille-Preises nicht verweigert, obwohl ihm ganz danach zumute war. Nachträglich erklärte er, daß er auf den Geldbetrag von 6000 Mark aus wirtschaftlichen Gründen nicht verzichten könne – eine Erklärung, die keineswegs ehrenrührig, die klar und plausibel ist. Zugleich meinte er, daß eine Ablehnung „durchaus systemimmanent“ sei und das Problem sich nicht „durch eine scheinbare individuelle Konsequenz“ lösen lasse – eine Deutung, die kryptogen wirkt. Staeck hatte den Preis von Bürgermeister Schütz in Handschellen entgegengenommen. Das sollte unter anderem ein Stück Ohnmacht dokumentieren, in der man sich befindet, „wenn man in unserer Gesellschaft die Kunst als Mittel der Sozialkritik einsetzen will“. Die Erklärung wirkt weit hergeholt und manieriert. In Wirklichkeit ist der Widerspruch schwer aufzulösen: sich von der Gesellschaft, die man verachtet, fördern zu lassen. Staecks Handschellen kann man auch als unbeabsichtigtes Symbol des unfreien Gewissens des Preisträgers ansehen.

An die Dichter unter 25

Der Peter Hammer Verlag will im Herbst eine Anthologie mit Gedichten veröffentlichen, deren Autoren nicht vor 1945 geboren sein sollen. Dichter werden noch gesucht und können sich bei Frank Brunner, 4618 Kamen, Postfach 370, melden. Erwünscht sind veröffentlichte ebenso wie noch unveröffentlichte Gedichte, die möglichst in Maschinenschrift eingereicht werden sollen. Einsendeschluß ist der 30. März 1970.