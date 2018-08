Von Rudolf Braunburg

Der Co-Pilot sagt: „Saigon hat wieder Raketenalarm. Es hat für unsere Positionsmeldung kein Interesse!“ Der Bug der Boeing zeigt auf die Lichter von Ubon Ratcha.

Ubon, ein Meldepunkt auf der Luftstraße Amber 1, hat ein Mittelwellenfunkfeuer mit der Frequenz 373 und ein Ultrakurzwellenfunkfeuer mit der Frequenz 112,7. Darüber gibt die Navigationskarte Auskunft. Keine Auskunft gibt sie darüber, daß Ubon nicht nur amerikanische, sondern auch australische Luftwaffeneinheiten beherbergt, daß sein „Bangkok-Bakery“-Restaurant empfehlenswert ist, das sich gegenüber der „Thai Coffeeshop“ befindet, wo eine Portion khowphat fünf Baht kostet. Und sie verrät nur bei genauerem Studium, ob Ubon noch in Thailand, bereits in Laos oder schon in Vietnam liegt.

Auf dem Radar zeichnet sich die Küste ab; sein 150-Meilen-Bereich umfaßt jetzt vier Länder: Ostthailand, Laos, Kambodscha, Vietnam. Die Luftstraße Amber 1 führt mit einem Kurs von 77 Grad über Da Nang auf See hinaus; der Streifen Vietnam, den die Boeing auf der Strecke Bangkok–Hongkong überfliegt, ist sieben Jet-Minuten breit. Daß Saigon „im Luftschutzkeller sitzt“, stört den zivilen Luftverkehr nicht mehr, als wenn der Empfang auf einer sonstigen Kontrollfrequenz durch Gewitter behindert ist – eine Menge Ausweichfrequenzen stehen zur Verfügung; und auch Ubon Tower ist so nett, unsere Meldung weiterzuvermitteln, sobald Saigon wieder ein Lebenszeichen von sich gibt.

Auf Nachtflügen läßt sich die Grenze zwischen Laos und Vietnam optisch nicht feststellen: Ausgedehnte Brände vereinigen beide Seiten zur gleichen Landschaft voller Flammensicheln. Und kaum zeigt das Dopplergerät den Überflug über die vietnamesische Grenze an, lassen sich überall Leuchtfackeln beobachten, die an Fallschirmen niederschweben: Die Angst jener, die in den Außenposten vom Dschungel umschlossen sind, wird sichtbar. Die Wehrdörfer sind von Lichtzäunen umgeben, die heraufflimmern wie achtlos hingeworfene Ketten. Nach Süden, zum Mekongdelta hin, verstärken sich die Brände.

Ein Passagier, ein Geschäftsmann aus Delhi, der die Stewardeß um einen kurzen Blick ins Cockpit gebeten hat, steckt seinen Kopf durch die Tür: „Gibt es was zu sehen über Vietnam?“

„Die Leuchtfackeln und Brände“, sagen wir.