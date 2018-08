Von Victor Zorza

Ich glaube, daß der Krieg in Vietnam so gut wie beendet ist. Diese Überzeugung fußt auf einer Analyse der Presse in Nordvietnam, aus der hervorgeht, daß sich im Kampf um die Führung in Hanoi die „Tauben“ gegenüber den „Falken“ durchgesetzt haben.

Die Friedensfraktion, unter der Führung von Parteisekretär Le Duan, hatte seit dem Tode von Ho Tschi Minh im September 1969, als sie den „Falken“ die Nachfolge streitig zu machen versuchte, stets Rückzugsgefechte geführt. Die Kriegspartei dagegen, unter der Führung des nordvietnamesischen Chefideologen Truong Chinh, die sich für verstärkte Kampfanstrengungen einsetzte, genoß die Unterstützung von General Giap, dem mächtigen Verteidigungsminister.

Für den Sieg der Friedenspartei gibt es keine offene und eindeutige Bekundung, aber er läßt sich zwischen den Zeilen aus den Reden und Artikeln von Mitgliedern des Politbüros in Hanoi herauslesen. Die Auseinandersetzung im Politbüro erstreckt sich über eine weite Skala von Fragen, wobei die „Falken“ im allgemeinen einen „linken“ und die „Tauben“ einen „rechten“ Standpunkt bezogen. Die Tatsache, daß sich in so vielen Punkten, die mit dem Krieg nur indirekt in Verbindung stehen, die Rechten als stärker erwiesen haben, läßt den Schluß zu, daß die „Falken“ auf der ganzen Linie geschlagen worden sind.

Bei den Auseinandersetzungen in Hanoi handelt es sich um die traditionellen kommunistischen Streitpunkte, die auf die eine oder andere Weise bei allen bisherigen Machtkämpfen in Erscheinung getreten sind, sei es im Kreml, sei es in Peking oder in Osteuropa. Die Führer in Hanoi haben sich beispielsweise darüber gestritten, ob der Schwerindustrie eine eindeutige Priorität einzuräumen sei, wieviel Freiheit man den Bauern zugestehen könne, ob die Ideologie oder die Parteiorganisation wichtiger sei und wie weit die Wirtschaftsreformen vorangetrieben werden können.

All diese Fragen hängen natürlich mit dem Krieg zusammen, weil die wichtigen politischen Entscheidungen im Hinterland Auswirkungen auf die Kampfhandlungen an der Front haben müssen. In einem speziellen und entscheidenden Sinne aber geht die Debatte darum, ob dieser Krieg überhaupt fortgesetzt werden soll oder nicht. Auf diese Frage läuft schließlich alles hinaus – mochte die Auseinandersetzung auch so verästelt sein wie nie zuvor ein Machtkampf in der kommunistischen Welt.

Diejenigen, die für einen „ausgedehnten Krieg“ eintraten, forderten zugleich den „Klassenkampf“ in Nordvietnam sowie die Unterdrückung der Klassenfeinde, um die Disziplin im Lande aufrecht zu erhalten. Was diese Frage und auch andere umstrittene Punkte anbetrifft, hat Le Duan jetzt die jüngst beschlossene Parteilinie verkündet, nach der die Vorstellungen der Linken eindeutig zurückgewiesen werden.