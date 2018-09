Inhalt Seite 1 — Marx und Motten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Christel Buschmann

Ein Jungautor aus Köln, zweiundzwanzig Jahre, mit den Interessen Beat, Schreiben (gern Briefwechsel mit ihm übel gesonnenen „Feuilletonmackern“), Protest und politisches Engagement, Generalpräsident der Zeitungsblätter „bubu“ und „eiapopeia“ („Organ des Zentralkomitees Schöpferischer Anarchismus“), die er im wesentlichen zum Werbeprospekt für sehe Schreibprodukte umfunktioniert und, wie mir scheint, in einem Augenblick der Wahrheit als „reaktionär privatistisch“ bezeichnet hat, kurz ein Mensch, aufgeschlossen für alles Modische, schrieb sich unlängst einenRoman von der Seele-

Fred Viebahn: „Die Schwarzen Tauben“; Merlin Verlag, Hamburg; 203 S., 14,80 DM.

Er ist einer der ungezählten schwarzen Schafe unter den paar weißen in der „jungen deutschen Literatur“, ein „privatistischer“ Befreiungsakt für die Schublade im Kinderzimmer, hochgejubelt von einem Verlag, der sich vielleicht von der verbreiteten. Angst verleiten ließ, womöglich ein Genie in seines Schaffens Anbeginn zu verkennen.

Der wie auch immer gearteten Verlegerüberlegung zufolge bringen „Die Schwarzen Tauben“ „ein Lebensgefühl“ zum Ausdruck, „dessen radikale Absage an die gleis(s)nerische Heuchelei der älteren Generation sich nicht in bloßer Destruktivität äußert, sondern in Vitalität und konstruktiver Vernunft“. Wie schön. Die Verlagswerbung operiert weiter mit einer reichlich dämlichen Twen-Formulierung. Twen sprach anläßlich eines kurzen Vorabdrucks vom „ersten deutschen Roman, der das Prädikat ‚beatroman‘ wirklich verdient“.

Das seit geraumer Zeit von Literaturmanagern veranstaltete Rennen um den Roman der Beat-Generation scheint also wieder einmal gelaufen zu sein. Wobei man sich nun nicht erst nach der Lektüre der „Tauben“ fragt, wieso „beatroman“ ein Prädikat implizieren soll, wenn doch die Bezeichnungen Liebes- und Heimatroman bekanntlich auch nicht schon Güte garantieren.

In Viebahns Roman legitimiert sich das nutzbar gemachte Signal „Beat“ vor allem durch die Tatsache, daß die Schüler Jo Huschina, Alf, Bernd und Herbie eine Beat-Band sind, besagte „Schwarze Tauben“, später sogar einen eigenen Beat-Keller besitzen und sich also für Beat interessieren. Hinzu kommen gewisse andere für die (immer sogenannte) Beat-Generation typische Verhaltensmuster und Erlebnisse: Protestgeste, Drogenkonsum, England-Trip, Zelten auf der Gammlerinsel Texel mit Zelt-„Orgien“ und ach so freiem Sex – solange der Zeltwart ausgetrickst werden kann.