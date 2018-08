Auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob die Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen einen Erdrutsch gebracht hätten: über fünf Prozent Zunahme für die CDU, ein Prozent Einbuße für die SPD und vier Prozent Verlust für die FDP. Der Erfolg der CDU ist nicht wegzudiskutieren. Dieses Ergebnis ist erstaunlich, weil es sich so stark von jenem Trend unterscheidet, der in den letzten Umfragen deutlich geworden ist. Danach hat die SPD ihre Position seit den Bundestagswahlen noch erheblich ausgebaut, während die Union sichtbar zurückgefallen ist; die FDP bewegt sich weiter an der Fünf-Prozent-Schwelle.

Die politische Großwetterlage, wie sie von den Meinungsforschern festgestellt wurde, und die Lokalergebnisse in einem Teil Nordrhein-Westfalens passen jedenfalls nicht zusammen. Am wenigsten Unterschied zeigt sich bei der FDP. Sie liegt in Nordrhein-Westfalen etwas günstiger als in manchen anderen Ländern. Sie darf hoffen, hat aber keine absolute Sicherheit, daß sie auch bei den Landtagswahlen im Sommer die Fünf-Prozent-Grenze hinter sich läßt und damit im Parlament bleibt. Ein Teil der CDU-Erfolge läßt sich damit erklären, daß ehemalige FDP-Wähler zur Union abgewandert sind. Diese Entwicklung, die zum großen Teil schon vor den Bundestagswahlen stattgefunden hat, erklärt aber nicht alles. Wahrscheinlich – einige Zahlen sprechen dafür – ist es der CDU weit besser als der SPD gelungen, ihre Wähler zu mobilisieren. Bei den Landtagswahlen wird die Wahlbeteiligung wohl höher sein; und dann mag manches anders aussehen.

Bei den für die SPD günstigen Meinungsumfragen weiß niemand, was sie wirklich wert sind – eine flüchtige Verbeugung des Wählers vor der Kanzlerpartei oder ein dauerhafter Trend? Auf einen leichten Sieg jedenfalls kann die SPD in Nordrhein-Westfalen nicht rechnen. R. Z.