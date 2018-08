Inhalt Seite 1 — Beide Seiten: Erfurter Treffen nützlich Seite 2 Auf einer Seite lesen

Das historische Treffen zwischen Bundeskanzler Willy Brandt und dem DDR-Ministerratsvorsitzenden Willi Stoph hat in der ganzen Welt starke Beachtung gefunden. Es wurde sowohl von westlicher als auch von östlicher Seite als Beginn eines Dialogs angesehen, der zu einer Entspannung der innerdeutschen Situation führen könnte. In der Bundesrepublik löste das Erfurter Gipfelgespräch scharfe Auseinandersetzungen zwischen Regierung und Opposition aus, die in der Parlamentsdebatte am Morgen nach der Begegnung Brandt/Stoph ihren ersten Höhepunkt fanden.

Unter dem Beifall der Koalitionsfraktionen und Kritik der Opposition zog Bundeskanzler Brandt eine erste Bilanz seiner Erfurter Gespräche. Der Kanzler betonte, daß er praktische Ergebnisse von solchen Treffen jetzt „für eher möglich als vorgestern“ halte und eine schrittweise Milderung der durch die Teilung Deutschlands bedingten Folgen denkbar sei. Obwohl nicht zu sehen sei, wie eine Annäherung zwischen der Bundesrepublik und der DDR in den prinzipiellen Fragen erreicht werden könne, sei die Reise nach Erfurt „nützlich und notwendig“ gewesen.

Der CDU/CSU-Fraktionschef Rainer Barzel warf Brandt in der Debatte vor, er schweige schon zu lange über die Ziele der ostpolitischen Bemühungen seiner Regierung, Der SPD-Fraktionsführer Herbert Wehner dankte dem Kanzler für seine Erklärungen in Erfurt, mit denen die Fraktion „vollinhaltlich“ übereinstimme. Wenn die Opposition den Eindruck zu erwecken versuche, als sei die Regierung dabei, in ihrer Ost- und Deutschlandpolitik verfassungswidrig zu handeln, „so wünschen wir ihnen gute Reise nach Karlsruhe“ meinte Wehner.

Auch außerhalb des Bundestages äußerten Sprecher der Opposition ihre Besorgnis über die Politik Bonns gegenüber dem Osten. Auf dem gemeinsamen Landesparteitag der baden-württembergischen CDU erklärte der CDU-Bundesvorsitzende Kiesinger, seine Partei werde mit äußerster Entschiedenheit eine Politik bekämpfen, die zur förmlichen Anerkennung des widerrechtlichen Status quo führe. Schwere Bedenken meldete auch der CSU-Vorsitzende Strauß gegen die vom Bundeskanzler in Erfurt abgegebene Erklärung an. „Sie enthält einige bedenkliche Irrtümer in ihren politischen Denkansätzen und andererseits eine gefährliche Bereitschaft zu Abmachungen, die die völkerrechtliche Anerkennung über kurz oder lang, wenn nicht sofort, bedeuten würden“, meinte Strauß. Im Gegensatz dazu unterstützte der stellvertretende CDU-Vorsitzende Schröder erneut die Bemühungen der Bundesregierung um ein innerdeutsches Gespräch.

Der Auftakt zum innerdeutschen Dialog in Erfurt hatte insgesamt fast sechs Stunden gedauert. Brandt und Stoph hatten ihre Unterredung im Hotel „Erfurter Hof“ mit der Abgabe von Erklärungen begonnen. Der DDR-Ministerratsvorsitzende forderte im Laufe seiner Rede die Bundesregierung wiederholt zur völkerrechtlichen Anerkennung der DDR auf. Gleichzeitig warf er den früheren Bonner Regierungen vor, die vor Jahren gebotenen Möglichkeiten für den Abschluß eines Friedensvertrages und die Schaffung eines einheitlichen Deutschlands vertan zu haben.

Der Bundeskanzler schlug Stoph drei Sachgebiete vor, über die die beiden Regierungen weiter verhandeln sollten: die Regelungen der Beziehungen zwischen Bonn und Ostberlin, die Verbesserung der Kommunikation und den Abbau der Diskriminierungen untereinander und nach außen.

Vor Beginn der Gespräche war es auf dem Erfurter Bahnhofsplatz zu Sympathiekundgebungen für den Bundeskanzler gekommen. Etwa 2000 zumeist jugendliche Zuschauer riefen in Sprechchören immer wieder „Willy Brandt“ und „Willy Brandt ans Fenster“. Wenig später forderten an der gleichen Stelle Demonstranten die „Anerkennung der DDR“ und die „Zulassung der KPD“. Zu ähnlichen Kundgebungen kam es auch auf dem Gelände des ehemaligen KZ Buchenwald, zu dem Brandt in Begleitung von DDR-Außenminister Winzer gefahren war.