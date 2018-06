Was mag den Geschäftsführer einer großen Werbeagentur veranlassen, von Frankfurt am Main nach Bonn zu fahren, um dort sechs Stunden lang über die Wiedereingliederung von Strafgefangenen zu diskutieren? Dieselbe Frage könnte man einem Zeitungsverleger stellen, dem Herausgeber einer Pressekorrespondenz, dem Inhaber einer Filmgesellschaft – sie wäre auch an sämtliche Teilnehmer einer Arbeitssitzung in der Godesberger Stadthalle zu richten, die dort zusammentrafen, um eine neue Kampagne der Aktion Gemeinsinn vorzubereiten.