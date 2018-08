Inhalt Seite 1 — Krieg in Kambodscha Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Karl-Heinz Janßen

Es wird nachgerade Zeit, einen neuen Terminus in die internationale Politik einzuführen. Man sollte nicht länger vom Krieg in Vietnam sprechen, sondern vom Krieg in Indochina. Die Ereignisse der letzten beiden Wochen – der Sturz Prinz Sihanouks in Kambodscha, die gemeinsamen Operationen südvietnamesischer und kambodschanischer Truppen gegen den Vietcong und das Eingreifen thailändischer Truppen in Laos – haben den letzten Schleier zerrissen, der den Zusammenhang zwischen dem politischen und militärischen Geschehen in den drei Nachfolgestaaten des ehemals französischen Kolonialreiches Indochina lange Zeit verhüllte.

Die Machthaber in Nordvietnam und ebenso ihre Gegenspieler beim CIA haben diesen Zusammenhang nie aus dem Auge verloren. Schon als Ho Tschi Minh seinen Befreiungskrieg gegen die Franzosen führte, ließ er die Truppen des Vietminh ungeniert in die benachbarten Königreiche Laos und Kambodscha einmarschieren. Nach dem Genfer Abkommen von 1954 sind sie dort nie ganz verschwunden (ebensowenig wie die Agenten des CIA). Auf jeden Fall hinterließen sie mehr oder weniger starke Verbündete in Gestalt nationaler Befreiungsbewegungen und kommunistischer Zellen (Pathet Lao, Roter Khmer).

Ho Tschi Minh hat seinen Traum von der Wiedervereinigung Indochinas unter vietnamesischer Oberhoheit nie aufgegeben: „Acht Jahre schweren Kampfes hat es bedurft, bis wir die Franzosen in Indochina geschlagen hatten. Die Amerikaner sind stärker. Diesmal mag es zehn Jahre dauern.“ Wer nie müde wurde, vor der vietnamesischen Expansion zu warnen, war – Prinz Sihanouk. Bereits Anfang 1968 beschuldigte er den „kambodschanischen Vietminh“, er habe sich mit den Pathet Lao und mit der (von Peking geförderten) „Thailändischen Patriotischen Front“ eine Einheitsfront zusammengetan und wolle Kambodscha in zwei Hälften teilen. Zu jener Zeit war die Armee in einigen Grenzprovinzen Kambodschas schon in einen Partisanenkrieg verwickelt. Die „Roten Khmer“ hatten ihre Rebellion vom Zaun gebrochen, als 1966 in Phnom Penh Generalleutnant Lon Nol die Regierung übernommen hatte, derselbe General, der jetzt die ganze Macht in Kambodscha an sich gerissen hat. Er wurde schön damals der Zusammenarbeit mit den „US-Imperialisten“ bezichtigt.

Prinz Sihanouk hatte die Rebellion einigermaßen kontrollieren können, da er mit den Vietcongs und den Nordvietnamesen ein Gentlemen’s Agreement getroffen hatte. Gegen ihre Zusicherung, nach dem Ende des Krieges in Vietnam die Neutralität Kambodschas zu achten und sich nicht in die inneren Angelegenheiten einzumischen, gestattete er ihren Truppen, kambodschanisches Gebiet zu betreten. Ihre Stärke wird auf minimal 4000, maximal 60 000 geschätzt. Sie durften Depots und Hauptquartiere anlegen und von Kambodscha aus Angriffe gegen Südvietnam unternehmen. Sihanouks schlecht bewaffnetes 30 000-Mann-Heer hätte gegen die kampferprobten Vietcongs ohnehin nichts zu bestellen gehabt.

Nach außen hin hat Prinz Sihanouk jahrelang die Existenz fremder Truppen in Kambodscha bestritten, um keine amerikanischen Repressalien zu provozieren. Erst als die USA unter Präsident Nixon systematisch die Zahl ihrer Truppen in Südvietnam verringerten, versuchte er in ein anderes Fahrwasser zu gelangen. Sihanouk erneuerte die diplomatischen Beziehungen mit Washington und beschwor die Amerikaner, Südostasien nicht aufzugeben. Denn ohne amerikanische Präsenz in Südostasien werde China der dominierende Faktor werden. Sihanouk selber suchte Rückhalt in Peking, das er sehr oft besucht hat, vielleicht in der Hoffnung, daß auch den Chinesen ein mächtiges kommunistisches Vietnam unheimlich werden kann.

Für seinen unerwarteten Sturz gibt es mehrere Versionen. Nach der einen Lesart hatten seine zwanzigjährige Alleinherrschaft und seine Mißerfolge in der Wirtschaftspolitik die Opposition in den eigenen Reihen anwachsen lassen. Das auslösende Moment für seinen Sturz war der Fehlschlag seiner Mission in Moskau, wo er die sowjetischen Führer nicht dazu bewegen konnte, die Anwesenheit von Vietcong-Truppen in Kambodscha öffentlich zu verurteilen. Sihanouk und seine Alliierten in Moskau und Peking hingegen wollen den Umsturz in Kambodscha den Machenschaften des CIA anlasten. Zumindest in den letzten Jahren hatten Agenten des CIA und der 5. Special forces group eine kambodschanische Verschwörerclique unterstützt, die Khmer serai, die den Prinzen Sihanouk zu Fall bringen wollte.