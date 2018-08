Eine Gruppe von Spinnern und Webern sowie verwandter Disziplinen in der Bundesrepublik hat der „guten alten ‚Tischdecke für alles‘“ den Tod geschworen. Sie erfand das „Tischdressing“. Der Fabrikant G. van Delden jr. definierte: „Tischdressing heißt: den Tisch zu jeder Gelegenheit passend anziehen. Zum Frühstück, Mittag, Kaffee und Abendessen.“ Das heißt, der Tisch paßt sich der ihn Deckenden an, welche vormittags ein Vormittagskleid und abends ein Abendkleid trägt, was gewiß auch bedeutet: vormittags kurz, abends lang. Die den Tisch bekleidenden Herren schlagen auch spezielle Frühlings-, Sommer-, Herbst- und Wintergarderobe vor. „Um was immer es geht: Tischdressing schafft die richtige Stimmung zum richtigen Zweck.“ So wird also „ein bisher ziemlich unwichtiger Zweckartikel“ zum „modischen Einrichtungsgegenstand“. Obwohl das Unternehmen erst beginnt und Tischdressmen noch keinen Auftritt hatten, darf man auf die Vorschläge der Haute Couture de la Table neugierig sein: Geht der Tisch heuer maxi? Oder midi? Oder mini? Was wirVerbraucher auch hoffen, die TOB (Tischoberbekleidung) hofft „aber selbstverständlich auch, mit diesem Programm frischen Wind in den seit Jahren erstarrten Tischwäschemarkt zu bringen“. Statt der einen Decke also Garnituren, mindesten drei. Wenn die Mode nun aber „oben ohne“ verlangt? Dann: Tischlern, dress dich aus! G. B.